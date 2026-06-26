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Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića neretko komunicira sa svojim pratiocim na mrežama, a ovog puta, odgovarala je na njihova pitanja i otkrila porodične planove.

Naime, jedno od pitanja odnosilo se na prinovu, pa je jelena odgovorila da li bi volela da rodi još jednog dečaka ili devojčicu. Njen odgovor je sve iznenadio.

Bez dlake na jeziku, Jelena je odgovorila i otkrila tačan period kada je planirana trudnoća.

- Devojčicu pravimo na zimu. Javljam kad počnemo sa pravljenjem -  pisalo je u objavi uz dozu humora.

Ova izjava je došla u centar pažnje domaće javnosti, pa su proistekle brojne reakcije, te i čestitke fanova.

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Foto: Printscreen

Jelena otkrila moguće ime za ćerkicu

Podsetimo, Jelena iz prošlog braka ima dva sina, dok je trećeg sina, Damjana, dobila sa Slobom.

Jelena je u prethodnom periodu dobijala slična pitanja o proširenju porodice, pa je tako pratioce zanimalo da li planira još dece da rađa, a ona je odgovorila direktno "Da" uz emotikon anđela.

Jelena Radanović Foto: Instagram, Printcreen, Preent Screen

Na pitanje "Da je Damjan bio devojčica kako bi se zvao?", Jelena je odgovorila Ikonija, te su mnogi pomislili da će se tako potencijalno zvati naslednica u budućnosti.

Inače, žensko ime Ikonija je domaće izvedeno iz grčke reči "eikon", a znači - slika sveca. U prenesenom značenju Ikonija je prelepa, prekrasna, lepa kao ikona i ona pred kojom padaju na kolena.

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21.06.2026. STARS SPECIJAL S02 EP 37 Izvor: Kurir TV