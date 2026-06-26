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Osim što je bila takmičarka u Zadruzi, Anju Todorović je publika upoznala i kroz njen svakodnevni sadržaj koji plasira na Tiktoku.

Na pomenutoj društvenoj mreži, Anja je redovno aktivna, a ne krije da zarađjuje ozbiljan novac od toga. Naime, snimanjem lajvova i mečeva na Tiktoku, uspe da zaradi za noć i po 2.000 evra, što je i sama priznala.

- Generalno ne volim da pričam o tim ciframa, ali evo reći ću u pitanju je nekoliko hiljada evra. Samo za jedno veče najviše sam zaradila 2.000 evra - rekla je Anja za Hype TV.

1/6 Vidi galeriju Starleta smuvala tinejdžera. Foto: printscreen youtube redtv, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

Nudili joj 100.000 evra

Anja ne krije da je dobijala nepristojne ponude. Tako je jednom prilikom za Republiku ispričala šta se tačno desilo.

- Dobijala sam, kako ne, ja imam tako slobodnije slike, pa nije ni čudo što ljudi to pomisle. Stizale su mi razne poruke, to ide ili blok, ili ne odgovoriš. Bio je jedan čovek, nemam pojma, koji mi je ponudio 100.000 evra da provede noć sa mnom, ja sam bila zgrožena - rekla je Anja.

O Dubaiju

Pravu agoniju doživela je bivša učesnica „Zadruge“ tokom boravka u Dubaiju, gde se zatekla sa dečkom u trenutku izbijanja sukoba na Bliskom istoku. Zbog novonastale situacije povratak u Srbiju pretvorio se u pravu dramu, pa su uz velike poteškoće uspeli da pronađu alternativni let.

1/5 Vidi galeriju Anja Todorović Foto: Petar Aleksić

O stresnom i neizvesnom iskustvu, Anja je nedavno govorila u jednoj emisiji, otkrivajući kroz šta su sve prošli dok nisu uspeli da se vrate kući.

- Otišla sam sa dečkom, trebalo je da krene da radi, ja da uživam i eto... Drugi dan našeg odmora je krenuo haos, a trebalo je mesec dana da budemo. Samo što smo došli... Bili smo na bazenu hotelskom, kada je izašla vest da se desilo u Abu Dabiju - počela je priču Anja.

1/6 Vidi galeriju Anja Todorović Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Petar Aleksić

- Kada mi je rekao šta se tamo desilo, ja sam rekla: "Dobro, to je na sat i po od Dubaija", a posle sat vremena čule su se detonacije i kod nas. Ušli smo u sobu, počeli su da se tresu prozori. Nije bilo prijatno, te večeri se prvi put oglasio alarm, telefon je krenuo da vibrira, da pišti. Moraš da se skloniš od prozora, da se evakuišeš ako si napolju, a ljudi iz mog hotela su uglavnom išli u garaže - prisetila se ona.

- Kada je sve krenulo bila je frka, ja sam se uspaničila. Svi su bili u panici. Kada se oglasi taj alarm, sat vremena treba da si evakuisan dok ti ne stigne novo obaveštenje, da je sve u redu i da možemo da se vratimo normalnim aktivnostima. Kad krenu alarmi, ti se sklanjaš, najgore je kada te probudi usred noći, pa se izbezumiš. Na dan kada smo mi krenuli, alarm se oglasio tri-četiri puta.

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