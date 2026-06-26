Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović provela je dve godine u vezi sa kolegom Ljubom Perućicom, a kako navode pojedini izvori, nisu se razišli u prijateljskom duhu.

Spekulacije o tome kako je Ljuba varao Aleksandru, trajale su godinama, sve dok pevač nije stavio tačku na tu priču i javno priznao da je bio neveran. Tada je otkrio detalje njihovog odnosa.

- Ne, nikada nismo bili u lošim odnosima. Tačno je da sam je varao. Nakon raskida svako je krenuo svojim putem, razišli smo se, ali kad god smo se videli na nekoj proslavi ili snimanju, uvek smo se javili jedno drugom. Nikada nismo imali potpuni prekid da ne pričamo i slično - pričao je Ljuba svojevremeno.

1/11 Vidi galeriju Aleksandra Prijović u žiži interesovanja Foto: Aleksa Savulov, Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić

"Nije me uhvatila u prevari"

On je tom prilikom objasnio da prevara nije bila razlog kraha ljubavi sa Prijovićkom, već je ona tek kasnije saznala za njegovo neverstvo.

- Nikada me nije uhvatila u prevari. Kasnije je čula da sam jednom bio neveran. Posle toga mi je rekla: "Budi ubuduće pametan i nemoj to da radiš" - otkrio je Perućica ranije za "Skandal".

1/8 Vidi galeriju Ljuba Perućica Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Printskrin/Instagram

"Spakovao sam kofere i otišao"

Tako je on jednom prilikom otkrio pravi razlog raskida.

- Dve godine smo bili zajedno. Voleli smo se. Ohladio sam se na kraju, zato smo se i rastali. Duže vreme to nije funskcionisalo, nije više to bilo to. Jedan dan sam rekao da ću da idem iz stana jer nema smisla.

Vagao sam dugo kako to da uradim i pričao sam sa roditeljima. Tata mi je rekao da kada se jednom spakujem i odem, onda nema vraćanja - govorio je pevač za Hype TV i dodao:

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Printsceen

- Kada sam odlazio, bilo je potresno. Nije mi ni malo bilo lako. Proveli smo dosta vremena zajedno, svašta prošli... Molila me je da ne idem, nakon mog odlaska smo ponovo pričali, pokušavao sam da je primirim.

Nije više bilo prijatno, želeo sam da se odvojim. Ali, gledao sam da je ne povredim, prosto nikada nisam takav čovek. U nekim momentima ne možeš da ideš protiv sebe. Rastali smo se, bilo je bolno, možda više po nju nego po mene...

"Neka svako prizna svoj greh"

Ljuba je na pitanje "Da li je tebe prevarila Aleksandra?" dao misteriozan odgovor.

- Ja to ne znam. Ne mogu da kažem da sam video ili da sam siguran. Ona to zna i mora da prizna ako ima šta uopšte, ja nikada nikoga ne bih ofirao. Ja sam svoj greh priznao, neka prizna i ona svoj. Čak i da znam nikada ne bih govorio o tome, najiskrenije. Za sebe mogu da kažem, za druge ne.

Meni niko nikada nije to rekao, a i da mi je rekao ne bih verovao dok to ne vidim svojim očima. Glupa je tema, to je bilo baš davno. Bili smo mladi, ona danas ima srećnu porodicu, decu kao i ja sa druge strane i bezveze je pričati o tome uopšte - zaključio je pevač tada.

1/6 Vidi galeriju aleksandra prijović Foto: Nemanja Nikolić, Kosta Katic/ATAIMAGES, Petar Aleksić

BONUS video: