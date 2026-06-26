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Zbog svog nesvakidašnjeg viđenja bračne zajednice, Jelena Radanović se našla u centru pažnje javnosti. Ona uživa u braku sa pevačem Slobom Radanovićem, a komentar koji je ostavila izazvao je mnoge reakcije, budući da je otvoreno pričala o društvenim normama. Dodatnu pažnju privukao je i njen odgovor na indirektno pitanje o susretu Lune Đogani i pevača.

Jelena ima gotovo svakodnevnu interakciju sa pratiocima na Instagramu, a mnogi se često interesuju za njen privatni život, ali i odnos sa pevačem.

1/7 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Instagram, Printcreen, Preent Screen

Među brojnim pitanjima koje je dobila, našlo se i "Šta misliš o ljubavi u braku?".

Jelena je na ovo pitanje iznela pomalo oštar stav o braku kao društvenoj normi, a potom otkrila svoja osećanja prema suprugu.

- Brak je uzročno poslednična patološka zajednica, koju su izmilili pa nam je nametnuli. I sad se svi venčavamo jer tako treba i ostajemo u brakovima jer tako treba. Ljubavi ima, pa je onda nema. A možda i možemo da volimo bilo koga ako osvestimo da je sve ljubav... nemam pojma. Da ne bude zabune, ja svog muža volim, i zaljubljena sam u njega kao klinka, al to je Halejeva kometa - rekla je Jelena.

Foto: Printscreen

"Nemojte da mi stajete na muku"

Pevač i Jelenin suprug, Sloba, nedavno se sreo oči u oči sa bivšom devojkom Lunom Đogani. Ovaj sustret izazvao je veliku pažnju, a sledeće pitanje koje je dobila, po svemu sudeći, odnosilo se upravo na to. Jelena je nakon tog događaja spakovala kofere i otišla na odmor, a to je izavalo sumnju među pratiocima.

Podsetimo, ovako je izgledao taj susret:

01:02 Luna i Sloba oči u oči nakon toliko godina Izvor: Kurir

- Da li je istina da si se posvađala sa Slobom kad je išao na promociju i odmah otišla na more sutradan? - glasilo je sledeće pitanje

Jelena je na ovo odgovorila vrlo kratko i jasno.

- Rekla sam da me zabavite, a ne da mi stajete na muku. Neću ni da se vraćam - prokomentarisala je ona.

Ovu fotografiju je Jelena objavila nakon promocije na kojoj se Sloba pojavio kada je sreo Lunu:

Foto: Printscreen

Jelena ima brak iza sebe i dvoje dece

Podsetimo, Jelena iza sebe ima brak iz kog je dobila dvoje dece, a jednom prilikom je na Instagramu otvoreno pisala o tome.

- Razvod je u svakom slučaju loše iskustvo, bez obzira na okolnosti, ali ne mora da bude trauma. Samo ga šutnemo tamo u prošlost. Bez "jadna ja". Imala sam milion loših životnih okolnosti, ali sada imam nula trauma. Samo ustaneš ujutru i tako odlučiš. Dobro jutro, ja sam srećna - napisala je Jelena tada.

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