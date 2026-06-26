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Učesnica Elite 9, Mina Vrbaški je na javnu scenu kročila sa muškom, kratkom frizurom, a kada se uporede fotografije nje od tad i od sad, mnogi je ne prepoznaju odmah.

Mina je bila ošišana na trojku, a u bliskom periodu je i iznenadila javnost kada je progovorila o njenom životnom putu na kom se susrela i sa najstarijim zanatom. Njena ispovest je bila zabeležena pred kamerama, a čuli su je milioni i ostali šokirani.

Ovako je ona izgledala nekada:

Foto: Printscreen

- Na neki način se kajem, na neki ne, jer sam osigurala sebi i obitelji ono što su tražili - rekla Mina kada je započela svoju ispovest.

- Ne želim reći koliko sam zaradila od prve prostitucije u koju sam zagazila sa 16 godina. To je bio najgori dan, to jest kad sam bila u tome, ti dani su najgori. Moji su tek saznali sada. Moja majka nije znala. Sumnjala je i pitala me par puta, ali ja nisam priznavala da na taj način zarađujem novac - rekla je Mina jednom prilikom.

Nije među favoritima

Bliži se veliko finale Elite 9, a prema komentarima na društvenim mrežama, reklo bi se da Mina nije među favoritima.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

Tokom svog trenutnog učešća, nebrojano puta se svađala sa Viktorom, a njihovi sukobi su često na ivici fizičkog okršaja. Pa tako, obezbeđenje često reaguje zbog navedenih situacija.

Pred kamerama čekala rezultate testa za trudnoću

Jednom prilikom, tokom emisije ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, voditelj je odveo aktuelne učesnike "Elite" Minu Vrbaški i Viktora Gagića kako bi ona uradila test na trudnoću.

- Je l' bi volela da ostaneš trudna? - pitao je Milan.

- Mi smo se pomirili jer je i on želeo, a i ja. Ja bih volela da ostanem. Teško je kad druga strana protiv toga. Ja sam rekla da mi je to neostvarena želja - rekla je Mina.

- Šta bi volela da dobiješ? - pitao je potom voditelj.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški uradila test trudnoće Foto: Printscreen

- Dečaka - rekla je Mina.

- Ja sam najviše razmišljao kako će da reaguje moja mama. Mislim da je ovih dana najveći problem što smo se pomirili - rekao je Viktor.

- Je l' si radila nekad test za trudnoću? - pitao je Milan.

- Jesam - rekla je Mina, a potom su se uputili u posebnu prostoriju, kako bi to obavila.

Nakon što je uradila test, voditelj Milan Milošević je saopštio rezultate.

- Mina Vrbaški nije trudna. Samo jedna crta - rekao je voditelj tada.

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