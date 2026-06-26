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Pevačica Lepa Lukić iza sebe ima bogatu karijeru, a jednom prilikom je otkrila da joj svojevremeno brat nije dozvoljavao da peva.

Ona je i sama priznala da nije bila svesna kakav je uspeh čeka, a onda je otvoreno govorila o preprekama na tom putu.

- Nikada nisam bila svesna da ću postati ovo što sam danas. Nekoliko puta je meni moja pokojna majka, kada smo sedele same i pile kafu, govorila: "Bože, Lepava, da li si sanjala da ćeš ovo da postigneš?", ja kažem: "Majko, nisam ni u snu". Svi su mi branili, majka nije, ali ona je morala da sluša sina, jedinu mušku glavu u kući. On mi nije dao da pevam. Mislio je da ću ja pevati po nekim prčvarnicama, pijanci će da me drpaju, počeću da pijem - počela je Lepa svoju priču, a potom se prisetila kroz šta je sve prošla sa bratom.

1/6 Vidi galeriju Lepa Lukić spremna za nove izazove Foto: Kurir, Printscrean, Nemanja Nikolić

Lepa je tada ispričala da je on fizički nasrtao na nju, međutim, na kraju se pokajao zbog svega kada je video da ona nije krenula drugim putem.

- Pa nudili su mi čak da mi prepišu i kuće i sve da mi daju, ali da ne pevam više, da budem samo njihova. Nikada to nisam htela da prihvatim - otkrila je tokom boravka u rijalitiju.

"Dobijala sam batine od njega"

Ona je pratila svoj san i ispunila sebi želju da bude pevačica, te nije slušala brata, ali su postojale posledice.

- Svakog meseca je bila audicija po nekim gradovima pa sam bežala od brata. Dobijala sam batine od njega, šamarčine i packe po rukama. Nije me dozvoljavao da budem pevačica. Bio je inženjer ekonomije i nije davao da pevam po kafana i da me neko maltretira. Sada kada sam postala Lepa Lukić rekao je da sam znao da ćeš to postati, nikada ti ne bih branio - ispričala je pevačica.

Odrekla se kuće u korist brata

Pre nekoliko godina, Lepa Lukić našla se u centru skandala zbog prodaje njene rodne kuće u Miločaju na javnoj licitaciji, o čemu je Kurir pisao. Ovu nekretninu je kupila žena iz obližnjeg sela, a Lepu je sve što se desilo pogodilo. Ona je ranije u razgovoru za Kurir rekla da kuća nije njena jer je se odrekla u bratovu korist u ostavinskoj raspravi i da sa njom odavno nema ništa.

Foto: Zorana Jevtić, Kurir

- Nije istina da sam kuću u Miločaju prepisala bratancu Radetu. Ja sam se prava na polovinu te kuće odrekla u korist svog brata Rajka, koji je tada još bio živ. Kada je posle nekoliko godina on umro, automatski je njegov sin Rade nasledio tu kuću. Besna sam što se u medijima pojavila informacija da je moja kuća stavljena na doboš, kad ja tu kuću nisam ni mogla da prepišem bratancu, niti sam imala prava na nju - započinje Lepa za Kurir.

Ostavila muža zbog kocke

Podsetimo, pevačica nije imala problem da stvari nazove pravim imenom, pa je tako i objasnila kako je došlo do kraha ljubavi sa bivšim mužem.

- Ja sam njega ostavila, sad pričamo kako jeste, zato što je kockao. Ostavio mi je uspomenu. Rekao je da neće više, a ja nisam znala šta je kec! Ovo nisam nikad pričala - započela je Lepa, pa otkrila detalje agonije:

1/8 Vidi galeriju Lepa Lukić Foto: Kurir Televizija

- Došlo je do razvoda, u Kraljevu smo se razvodili, tamo je sudija molio da se pomirimo. Prvo miri, pa ako ne, onda razvodi. Ne dolazi u obzir, kažem, čovek ne može da se otarasi kocke i neću više s njim! On kaže: "Neka mi se vrati, ja ću da se zakunem i da potpišem da neću više da igram!" Kažem: "Rekao si sto puta, pa si ponavljao." Kaže: "Evo sad neću, vidim da ću da te izgubim." I sudija kaže... "Lepa, evo ja predlažem da napišemo - ja sam taj koji će da vas razvede bez njega, ako ponovi to! Je l' prihvataš ti, Tomo?" On kaže da hoće i potpiše to. I ja pristanem da se vratim - govorila je Lepa za Informer.

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