"DOBIJALA SAM BATINE I BEŽALA OD NJEGA" Bolno priznanje Lepe Lukić o nasilnom bratu: Nisam imala prava na porodičnu kuću...
Pevačica Lepa Lukić iza sebe ima bogatu karijeru, a jednom prilikom je otkrila da joj svojevremeno brat nije dozvoljavao da peva.
Ona je i sama priznala da nije bila svesna kakav je uspeh čeka, a onda je otvoreno govorila o preprekama na tom putu.
- Nikada nisam bila svesna da ću postati ovo što sam danas. Nekoliko puta je meni moja pokojna majka, kada smo sedele same i pile kafu, govorila: "Bože, Lepava, da li si sanjala da ćeš ovo da postigneš?", ja kažem: "Majko, nisam ni u snu". Svi su mi branili, majka nije, ali ona je morala da sluša sina, jedinu mušku glavu u kući. On mi nije dao da pevam. Mislio je da ću ja pevati po nekim prčvarnicama, pijanci će da me drpaju, počeću da pijem - počela je Lepa svoju priču, a potom se prisetila kroz šta je sve prošla sa bratom.
Lepa je tada ispričala da je on fizički nasrtao na nju, međutim, na kraju se pokajao zbog svega kada je video da ona nije krenula drugim putem.
- Pa nudili su mi čak da mi prepišu i kuće i sve da mi daju, ali da ne pevam više, da budem samo njihova. Nikada to nisam htela da prihvatim - otkrila je tokom boravka u rijalitiju.
"Dobijala sam batine od njega"
Ona je pratila svoj san i ispunila sebi želju da bude pevačica, te nije slušala brata, ali su postojale posledice.
- Svakog meseca je bila audicija po nekim gradovima pa sam bežala od brata. Dobijala sam batine od njega, šamarčine i packe po rukama. Nije me dozvoljavao da budem pevačica. Bio je inženjer ekonomije i nije davao da pevam po kafana i da me neko maltretira. Sada kada sam postala Lepa Lukić rekao je da sam znao da ćeš to postati, nikada ti ne bih branio - ispričala je pevačica.
Odrekla se kuće u korist brata
Pre nekoliko godina, Lepa Lukić našla se u centru skandala zbog prodaje njene rodne kuće u Miločaju na javnoj licitaciji, o čemu je Kurir pisao. Ovu nekretninu je kupila žena iz obližnjeg sela, a Lepu je sve što se desilo pogodilo. Ona je ranije u razgovoru za Kurir rekla da kuća nije njena jer je se odrekla u bratovu korist u ostavinskoj raspravi i da sa njom odavno nema ništa.
- Nije istina da sam kuću u Miločaju prepisala bratancu Radetu. Ja sam se prava na polovinu te kuće odrekla u korist svog brata Rajka, koji je tada još bio živ. Kada je posle nekoliko godina on umro, automatski je njegov sin Rade nasledio tu kuću. Besna sam što se u medijima pojavila informacija da je moja kuća stavljena na doboš, kad ja tu kuću nisam ni mogla da prepišem bratancu, niti sam imala prava na nju - započinje Lepa za Kurir.
Ostavila muža zbog kocke
Podsetimo, pevačica nije imala problem da stvari nazove pravim imenom, pa je tako i objasnila kako je došlo do kraha ljubavi sa bivšim mužem.
- Ja sam njega ostavila, sad pričamo kako jeste, zato što je kockao. Ostavio mi je uspomenu. Rekao je da neće više, a ja nisam znala šta je kec! Ovo nisam nikad pričala - započela je Lepa, pa otkrila detalje agonije:
- Došlo je do razvoda, u Kraljevu smo se razvodili, tamo je sudija molio da se pomirimo. Prvo miri, pa ako ne, onda razvodi. Ne dolazi u obzir, kažem, čovek ne može da se otarasi kocke i neću više s njim! On kaže: "Neka mi se vrati, ja ću da se zakunem i da potpišem da neću više da igram!" Kažem: "Rekao si sto puta, pa si ponavljao." Kaže: "Evo sad neću, vidim da ću da te izgubim." I sudija kaže... "Lepa, evo ja predlažem da napišemo - ja sam taj koji će da vas razvede bez njega, ako ponovi to! Je l' prihvataš ti, Tomo?" On kaže da hoće i potpiše to. I ja pristanem da se vratim - govorila je Lepa za Informer.
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