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Pevačica Maja Berović je iskreno priznala da je tokom karijere imala susrete sa ljudima koji nisu podnosili njen uspeh, te su rešili da se udalje.

Kako je pevačica sama istakla, uprkos svim okolnostima, ona je ostala dosledna sebi.

- Pa jeste se desilo da se ljudi sklone, moram da priznam. Ali ne zbog mene, neki ljudi prosto ne mogu da se nose sa mojim uspehom, nažalost. Ali u suštini, ja sam uvek bila ista. Nikad se nisam menjala i mislim da kakav si čovek, to ne može niko da promeni. To je prosto u nama. Ali svakako da su se drugi ljudi oko mene menjali - rekla je ona.

1/5 Vidi galeriju Maja Berović život na točkovima Foto: Kurir, Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen

"Smetala su mi velika usta"

Maja je nedavno izvadila silikone, a tim povodom je progovorila na tu temu.

- Potrudila sam se. Potrudila sam se da ih vratim na ovaj fabrička podešavanja. Ne znam da li je trend. Možda jeste, ali ja meni je smetalo. Imala sam imala problem i iz tog nekog razloga sam se odlučila, naravno i estetskog... Shvatila sam da mi to prosto nije lijepo i da je s godinama postalo ružno pa sam smogla hrabrosti snage da to uradim. Ali ono mislim da se vraća taj taj prirodni izgled što je dobro - rekla je Maja i otkrila da li bi menjala nešto na sebi.

- Ne bih. Ja sam sebi super. Tako da sve što sam željela ja sam promenila - istakla je pevačica.

1/7 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Ustupljene fotografije

Godinama živi u Gracu

Inače, kao što je Kurir već pisao, Maja Berović godinama živi u Gracu. Iako je privatni život vezala za Austriju, pevačica gotovo svakodnevno putuje zbog poslovnih obaveza, a Srbija je jedna od destinacija na kojoj najčešće boravi. Njena karijera i dalje je usko povezana sa domaćim tržištem, pa je publika često ima priliku da vidi na koncertima i medijskim događajima.

Kurir.rs / blic

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