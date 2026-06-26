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Manekenka Simona Mijoković je u svojoj ispovesti i autobiografiji otvorila dušu o životu i borbi sa porocima.

Ona nije krila da je bila zarobljena u kandžama droge i prostitucije, nije se libila da odbije kokain kojim su je častili pojedini muškarci.

Blud, veze sa oženjenim muškarcima, prekidi trudnoće, kao i borba sa bulimijom, bile su životne situacije sa kojima je morala da se suoči. Sa bulimijom se mučila 14 godina, a o svemu tome, otvoreno je govorila.

1/4 Vidi galeriju Simona Mijoković se okrenula veri i Bogu Foto: printscreen/instagram/simona_mijokovic

- Moj život je započeo u grehu već u osmoj godini, u devetoj, u desetoj, u dvanaestoj mi je oduzeta nevinost, u trinaestoj ulazak u drogu, u četrnaestoj bulimija, u šesnaestoj maloletnička prostitucija, u osamnaestoj tri abortusa - ispričala je Simona ranije, pa je vremenom svoj mir pronašla u veri.

- Gospodine! Zahvaljujem Ti za sve što sam primila; Za milosti koje sam tražila , a nikad ih nisam dobila - poručila je Simona, a potom nastavila.

- I za one koje sam primila, a nikad ih nisam spoznala. Moje su misli sitne, a želje često sebične, jer i dok Ti zahvaljujem, uvek za nečim uzdišem. Gospodine! Udeli mi milost najveću: Tvoje ne zaboraviti darove - napisala je u jednom postu iz crkve. - rekla je.

1/6 Vidi galeriju Simona Mijoković Foto: Printscreen Instagram

Grehovi

- Nisam se previše opterećivala cenom kokaina kada su me ionako častili mladići koji su time kupovali moje društvo. Naravno da sam ih oberučke prihvatala, i njih i kokain. Dovoljno je bilo samo pojaviti se među njima i ponude su se nizale jedna za drugom. Jedan je greh otvarao prostor drugom. Moj se svet počeo rušiti, gubila sam slobodu, zarobljavala se u zavisnosti, ali sam celo vreme verovala da se samo ludo zabavljam - napisala je ona u knjizi "Kako sam tražila ljubav".

Vera je promenila sve

Pre nego što se okrenula Bogu, detaljno je govorila o svom pređašnjem načinu života.

1/5 Vidi galeriju Simona Mijoković Foto: printscreen/instagram/simona_mijokovic

- Više puta sam svedočila o tome kako je izgledao moj život pre Hrista. Bila sam u bludu, drogi, prostitucija me zahvatila, od bulimije sam bolovala 14 godina. Moje telo i duh su bili zarobljeni. Bogu hvala što je ušao u taj ponor pakla, potražio svoju izgubljenu ovčicu i odveo me u stado.

Kurir.rs / blic / Net.hr

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