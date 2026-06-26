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Muzička pop diva Neda Ukraden ne prestaje da iznenađuje svoju vernu publiku! Direktno sa njenog novog, dugoočekivanog studijskog albuma „Svoja na svom“, stiže nam još jedna muzička poslastica upotpunjena spektakularnim video-spotom koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Foto: Dejan Milićević

Nova pesma donosi savršen spoj prepoznatljive Nedine energije, snažne emocije i moderne produkcije. Iza ovog potencijalnog hita stoji provereni i nepogrešivi autorski tim:

Foto: Dejan Milićević

Muzika i tekst: Dušan Bačić

Režija video-spota: Dejan Milićević

Kroz objektiv Dejana Milićevića, regionalna zvezda ponovo briljira u upečatljivim, luksuznim kadrovima, dok stihovi Dušana Bačića obećavaju numeru koja će obeležiti predstojeće leto.

Foto: Dejan Milićević

„Ovaj album je ogledalo svega onoga što jesam – svoja na svom. Radujem se što publici mogu da poklonim još jednu pesmu u koju je utkano mnogo ljubavi i vrhunske energije celog tima“, poručuje regionalna muzička zvezda regiona.

Pogledajte premijeru novog spota na Nedinom zvaničnom YouTube kanalu!