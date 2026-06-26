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Poznati košarkaš Nikola Peković već godinama ulaže novac u nekretnine, a njegovi poslovni i privatni poduhvati često izazivaju znatiželju javnosti. Osim izgradnje luksuznih kompleksa, pažnju privlače i rezidencije bivših državnih lidera koje su predmet njegovog interesovanja.

Peković je pre devet godina, navodno, pazario čuvenu vilu Slobodana Miloševića od 900 kvadrata za dva miliona evra. Ova nekretnina nalazi se u Tolstojevoj 33, na skupocenoj beogradskoj lokaciji - Dedinju.

Dogovor o kupovini postignut je posredovanjem jedne agencije iz prestonice, koja je sarađivala direktno sa Miloševićevom udovicom, Mirjanom Marković i njihovim sinom Markom.

1/7 Vidi galeriju Vila Slobe i Mire Foto: Kurir

Početna cena pet miliona evra

Vila se prethodno prodavala čak 17 godina, a početna cena bila je pet miliona evra.

- Peković se dogovorio sa Mirom Marković da bude ta cena. Unutrašnjost kuće je s godinama propadala, pa je košarkaš zbog toga uspeo da je dobije za manje od polovine početne cene. A, sigurno je da ga čekaju i ozbiljna ulaganja pre nego što se u nju useli - rekao je 2016. godine izvor blizak košarkašu za Kurir.

Pre 2016. godine, kada je Peković kupio ovu nekretninu, ona se prodavala 17 godina.

1/5 Vidi galeriju Nikola Peković Foto: Saša Pavlić Koki, Nebojša Mandić, Nemanja Nikolić

Uplatio ratu od 100.000 evra

Mediji su pisali da je prva rata od 100.000 evra uplaćena naslednicima Mariji i Marku Miloševiću, međutim, vilu je kasnije navodno preuzeo Zoran Karić, jedan od braće Karić.

U međuvremenu, Peković je odlučio da u naselju Palisad kupi vilu pokojnog predsednika SFRJ Josipa Broza Tita, sa plan je bio da je renovira i pretvori u muzej.

Na istom placu površine od oko dva hektara, uveliko je u toku izgradnja luksuznog apartmanskog kompleksa u koji je, inače, investirano oko 15 miliona evra.

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