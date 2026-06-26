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Pevačica Milica Pavlović danas je organizovala promociju svog novog albuma "Caka", a tom prilikom, okupili su se predstavnici medija, među kojima je bila i ekipa Kurira.

Ponosna

Na samom početku, ona je istakla koliko je ponosna, a stigla je u velikom stilu.

05:17 Milica Pavlović, promocija novog albuma Izvor: Kurir

- Na albumu je radilo troje reditelja. Ponosna sam na sebe i svoj tim. Dve godine smo spremali album, hteli smo da damo publici nešto novo - rekla je pevačica na samom početku istakavši da je ovim albumom pomerila svoje granice.

Kako je avion na kaveru albuma, cela promocija je bila u vazduhoplovnom stilu, pa tako je, dok je pristizala, šetala "pistom" sa nazivom MP6, što osim njenih inicijala, označava i šesti album po redu.

1/7 Vidi galeriju Milica Pavlović na promociji novog albuma "Caka" Foto: Petar Aleksić

Njen stajling za ovu priliku oduševio je sve prisutne, a na sebi je imala crne široke kožne pantalone, žutu majicu sa zebra printom i kosu vezanu u rep.

"Ne sviđaju mi se neki naslovi"

Dok se obraćala pripadnicima sedme sile, pevačica je istakla da nije zadovoljna svim naslovima koje pročita u medijima.

- Nije me zanimalo šta drugi očekuju od mene. Radila sam kako se meni radi. Neki naslovi mi se ne sviđaju, ali to je sve šoubiz - zaključila je Pavlovićka.

"Ovu pesmu sam ostavila za kasnije"

Milica je otkrila da postoji pesma koju je svesno i namenski ostavila "za kasnije". Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da je mlada zvezda objavila i ime jedanaeste pesme koja pripada ovom albumu , ali po svemu sudeći biće objavljena kasnije, pa mnogi spekulišu da će izlazak numere "Molim za dušu" najaviti njenu novu, veliku koncertnu turneju.

1/4 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Petar Aleksić

- Autori te pesme su Vladimir Uzelac i Ljiljana Jorgovanović, a pesma je ostavljena za kasnije, što je smisleno. Želim da se posvetim svemu od početka do kraja, sve ima razloge. Balada je u pitanju - zaintrigirala je javnost, a potom nastavila.

- Nisam želela nikome da se dopadnem, sve sam radila po svom osećaju - priznala je pevačica.

"Ne smem previše"

Dok je nazdravljala svom novom poslovnom poduhvatu, Milica se našalila.

00:07 Milica Pavlović pije koktel na promociji svog albuma Izvor: Kurir

- Ne smem previše, Danijel će me ubiti - našalila se Milica dok je pila svoj koktel "skinny bitch", za koji kažu da je postao jako popularan sa izlaskom njenog albuma.

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