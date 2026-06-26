"NISAM ŽELELA NIKOME DA SE DOPADNEM" Evo u čemu je CAKA! Milica Pavlović blista na promociji novog albuma, nazdravila pa stala: Ne smem previše... (FOTO, VIDEO)
Pevačica Milica Pavlović danas je organizovala promociju svog novog albuma "Caka", a tom prilikom, okupili su se predstavnici medija, među kojima je bila i ekipa Kurira.
Ponosna
Na samom početku, ona je istakla koliko je ponosna, a stigla je u velikom stilu.
- Na albumu je radilo troje reditelja. Ponosna sam na sebe i svoj tim. Dve godine smo spremali album, hteli smo da damo publici nešto novo - rekla je pevačica na samom početku istakavši da je ovim albumom pomerila svoje granice.
Kako je avion na kaveru albuma, cela promocija je bila u vazduhoplovnom stilu, pa tako je, dok je pristizala, šetala "pistom" sa nazivom MP6, što osim njenih inicijala, označava i šesti album po redu.
Njen stajling za ovu priliku oduševio je sve prisutne, a na sebi je imala crne široke kožne pantalone, žutu majicu sa zebra printom i kosu vezanu u rep.
"Ne sviđaju mi se neki naslovi"
Dok se obraćala pripadnicima sedme sile, pevačica je istakla da nije zadovoljna svim naslovima koje pročita u medijima.
- Nije me zanimalo šta drugi očekuju od mene. Radila sam kako se meni radi. Neki naslovi mi se ne sviđaju, ali to je sve šoubiz - zaključila je Pavlovićka.
"Ovu pesmu sam ostavila za kasnije"
Milica je otkrila da postoji pesma koju je svesno i namenski ostavila "za kasnije". Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da je mlada zvezda objavila i ime jedanaeste pesme koja pripada ovom albumu , ali po svemu sudeći biće objavljena kasnije, pa mnogi spekulišu da će izlazak numere "Molim za dušu" najaviti njenu novu, veliku koncertnu turneju.
- Autori te pesme su Vladimir Uzelac i Ljiljana Jorgovanović, a pesma je ostavljena za kasnije, što je smisleno. Želim da se posvetim svemu od početka do kraja, sve ima razloge. Balada je u pitanju - zaintrigirala je javnost, a potom nastavila.
- Nisam želela nikome da se dopadnem, sve sam radila po svom osećaju - priznala je pevačica.
"Ne smem previše"
Dok je nazdravljala svom novom poslovnom poduhvatu, Milica se našalila.
- Ne smem previše, Danijel će me ubiti - našalila se Milica dok je pila svoj koktel "skinny bitch", za koji kažu da je postao jako popularan sa izlaskom njenog albuma.
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