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Privatni i poslovni život glumice Jelisavete Orašanin i nekadašnjeg košarkaša Miloša Teodosića ne posmatraju na isti način ljudi koji žive u Valjevu i Beogradu.

U to se definitivno uverila ekipa Kurira na licu mesta. Obišli smo ovo mesto u zapadnoj Srbiji i porazgovarali s meštanima.

Glumica i sportski direktor Košarkaškog kluba Crvena zvezda oduvek su se trudili da privatni život sačuvaju daleko od očiju javnosti. Toliko dobro su ga krili da stanovnici Teodosićevog rodnog grada njegovu bivšu suprugu i dan-danas zovu "tajna nevesta".

1/5 Vidi galeriju Glumica je poželjna u rodnom gradu bivšeg supruga Foto: Printscreen Instagram, printscreen/instagram/jagodenamagli, Instagram/jagodenamagli



Iako je Teodosić rođen u Valjevu, njegovu supruga, od koje se razvodi, i koja je već uplovila u vezu s kolegom Pavlom Mensurom, retko kad su mogli da vide u gradu, zbog čega su se godinama pojavljivale različite spekulacije o tome koliko često porodica boravi u njegovom rodnom kraju.

- Ko vam treba? Teodosići. A znam, oni su na drugom kraju. Nije vam Miloš tu, on dolazi, ali retko. Dobra je to familija, poštena, radna i vredna. Jelisavetu ne znam, nikad je nisam video, ne znam da li ju je neko ikad video u gradu, ona je za nas tajna nevesta. Garantujem da ni na mapi ne zna gde je Valjevo. Malo da se našalim. Nema veze, samo nek se ljudi vole - rekao je gospodin koji nam se predstavio pod imenom Momčilo.

Sve se zna

Objasnili smo mu da je njihova ljubav pukla i da se razvode.

- Au, to nisam znao. Pa kako? Nemoguće, pa snajku valjevsku nismo ni videli. Dobro, to mora da ste ih vi mediji nešto posvađali, ali pomiriće se, polako. U tom slučaju ne bih ulazio u bračnu problematiku, ja sam više želeo da nam tako jedna vrsna glumica i umetnica dođe u naš kraj, posebno jer je ovo lep grad, ima lepih znamenitosti, što je važno za kulturu - rekao nam je čika Momčilo i nastavio dalje.

Kroz razgovor s drugim meštanima Valjeva koji su i komšije porodice saznali smo da svi o Teodosiću imaju lepo mišljenje. Sve najlepše što se moglo čuti izgovoreno je i za njegovu porodicu, ali i bivšu suprugu, iako su nam svi rekli da je nisu viđali.

- Jelisavetu nikad ovde nisam video, a Miloša jesam. Najčešće na benzinskoj pumpi i to s decom - rekao nam je jedan stanovnik Valjeva.

Poznato je da su i glumica i sportista tokom svih godina braka nastojali da zaštite svoj porodični život od pažnje javnosti. Dok je Teodosić tokom sportske karijere godinama živeo u inostranstvu, Jelisaveta je bila posvećena porodičnim obavezama i glumačkim projektima, zbog čega je njihovo zajedničko vreme uglavnom ostajalo van domašaja javnosti.

Kraj jedne ljubavi

1/5 Vidi galeriju Sportista nastavio život posle razvoda Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, ATAIMAGES, KK Crvena Zvezda, Shutterstock



Iako interesovanje za njihov privatni život ne jenjava, par je godinama pokazivao da im je najvažnije da porodične trenutke zadrže za sebe, daleko od kamera i naslova u medijima. Njihova ljubavna priča, koja je krunisana brakom 2017. godine nakon što su se pre venčanja videli, kako je glumica izjavila jednom prilikom, svega 18 puta, doživela je krah. Jelisaveta je ubrzo uplovila u vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, dok je Teodosić posvećen poslovnim obavezama, u šta se uverila ekipa Kurira koja ga je uslikala nakon izlaska iz kancelarije.

Iako smo u više navrata pokušavali da stupimo u kontakt s bivšim supružnicima, oni nikad nisu odgovorili na naše pozive i poruke.