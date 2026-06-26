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Večeras će Tašmajdan biti epicentar najvećeg muzičkog događaja godine. Sve je spremno za Južni Vetar festival, spektakl koji će na jednom mestu okupiti legende najpopularnijeg muzičkog pokreta u istoriji domaće muzike.

Vremenske prilike su idealne, bina je potpuno postavljena, tehničke probe su uspešno završene, a bele limuzine već dovoze zvezde koje će večeras prirediti nezaboravan spektakl. Publiku očekuje više od pet sati vrhunske muzike, emocija i hitova koji su obeležili živote miliona ljudi.

Poslednjih dana društvene mreže doslovno gore od objava fanova koji s nestrpljenjem odbrojavaju sate do početka koncerta. Posebnu pažnju privukla je Anica Milenković, čije su objave izazvale lavinu reakcija i dodatno podigle atmosferu pred večerašnji događaj.

Na scenu će izaći Dragana Mirković, Mile Kitić, Kemal Malovčić, Anica Milenković, Suzana Jovanović, Marta Savić i Srećko Šušić– zvezde koje su ispisale istoriju Južnog vetra.

Publiku očekuju i brojni specijalni gosti koji će izvesti najveće hitove i odati počast pesmama koje su obeležile jednu muzičku epohu.