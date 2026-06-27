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Na društvenoj mreži Iks bukti još jedan rat u nizu. Ovog puta povod za svađu je novi album Milice Pavlović "Caka". Pevačicine nove pesme su na krv i nož dočekali fanovi Jelene Karluše, koja je takođe najavila svoj novi projekat.

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Jedni tvrde da Milica ne može da parira Karleuši kad je reč o produkciji i ulaganjima, dok drugi tvrde da je početak pesme "Caka", koju je radio grčki kompozitor Fivos, kopija Karleušinog hita iz 2003. godine "Samo za tvoje oči".

Na ove optužbe nisu ostali imuni ni Miličini fanovi, koji su uzvratili, te već dva dana pljušte komentari.

Gore mreže

1/16 Vidi galeriju Fanovi vode bitku na internetu Foto: Printscreen



- Milici rade spotove s budžetom petostruko manjim od Karlinog, čisto da znaš šta da očekuješ. MP6 je Karleuša za siromašne - napisao je jedan korisnik, dok je fan Milice Pavlović uzvratio:

- Fanovi JK govore da Milica nikad neće moći imati skuplji album od "Enigme" (iako je to najmanje bitno), ali evo jedna gratis info za vas: samo spot za pesmu "Caka" košta malo više od tog takozvanog albuma - napisao je aludirajući na novi album Jelene Karleuše.

Brojni korisnici Iksa hvale novi Miličin projekat.

Bile nekad drugarice

- Milica Pavlović pokidala s novim albumom, sve su mi brutalne pesme, spotovi kidaju. Svaka čast celoj ekipi - glasi jedan od komentara.

Pojedini su otišli i korak dalje, pa su poručili da Karleuša "već deset godina nema veliki hit", dok su njeni fanovi uzvratili tvrdnjama da će se pažnja javnosti ubrzo ponovo usmeriti ka "Enigmi", albumu koji JK priprema.

Veliku pažnju izazvale su i objave u kojima se porede troškovi produkcije.

- Spot za "Bengu" koštao je 500.000 evra, a za "Karlibič" 200.000 evra. Samo jedan kostim koštao je 30.000 evra - navodi se u jednoj od viralnih objava.

Uložila u novi projekt

1/5 Vidi galeriju Pevačica ima podrušku Foto: Petar Aleksić, Kurir



Posebnu polemiku izazvala je pesma "Caka", za koju pojedini fanovi tvrde da uvod podseća na Karleušinu numeru "Samo za tvoje oči" iz 2002. godine.

- Karli je sve prva radila - napisao je jedan korisnik, dok su drugi odgovorili da su ovakve optužbe besmislene i podsetili da su mnoge Karleušine pesme tokom karijere takođe bile predmet rasprava zbog sličnosti sa stranim hitovima.

- Radio je isti kompozitor kog je Karleuša obradila, a Milici je napravio original - objasnio je jedan Miličin fan.

Usred fanovskog prepucavanja oglasila se i sama Jelena Karleuša, ali se u ovu temu nije mešala, već je pažnju posvetila drugom projektu - pesmi Bokija 13, koju je šoumen objavio istog dana kad i Milica album.

- Boki 13 odličan - napisala je JK.

Uvek ima šta da kaže

1/5 Vidi galeriju Pevačica se oglasila na mrežama Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Printscreen



Nakon toga usledilo je i pitanje jednog fana o pesmi "Caka".

- Jelena, iskreno, da li te uvod Miličine pesme podseća na tvoju "Samo za tvoje oči" iz 2002. godine?

Karleuša na to pitanje zasad nije dala odgovor, ali se rasprava među fanovima nastavila nesmanjenim intenzitetom.



