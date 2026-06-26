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Specijalnim nultim danom sinoć je svečano otvoreno ovogodišnje izdanje festivala Belgrade Music Week, a čast da započnu najveći muzički događaj leta, i to višečasovnim koncertnim spektaklom, pripala je neprikosnovenom tandemu - Jali Bratu i Bubi Corelliju. Koncertni spektakl pred čak 50.000 ljudi pretvorio je beogradsko Ušće u središte regionalne muzičke scene i postavio lestvicu za sve što sledi tokom festivalskog vikenda. Publika je od prvog do poslednjeg trenutka pevala uglas najveće hitove dvojca koji već godinama pomera granice regionalne produkcije. Impresivna bina, vrhunski vizuelni efekti, moćna produkcija u organizaciji i produkciji SKYMUSIC i atmosfera kakva se retko viđa učinili su da beogradski koncert ostane upisan kao najveći događaj u okviru njihove GOAT TOUR turneje, koja već osam meseci obara rekorde posećenosti širom Evrope.

Foto: Live Production

Već na samom početku večeri Jala Brat se obratio publici rečima koje su izazvale ovacije: "Beograde, hvala što ste došli u ovolikom broju. Ostalo prepustite nama!" I upravo tako je i bilo. Tokom tri sata nizali su se hit za hitom, publika nije prestajala da peva, a energija između izvođača i desetina hiljada fanova bila je ono što je ovaj koncert učinilo posebnim. Prava eksplozija usledila je kada su se na sceni pojavili specijalni gosti Devito i Teodora. Njihov izlazak izazvao je ovacije 50.000 ljudi, a niz zajedničkih hitova pretvorio je Ušće u more podignutih ruku, glasova i emocija koje će se dugo pamtiti.

Foto: Live Production

Specijalni nulti dan potvrdio je da Belgrade Music Week iz godine u godinu pomera granice festivalske produkcije i donosi događaje koji prevazilaze standardne koncertne formate. Već večeras publiku očekuje prvo zvanično festivalsko veče, kada će na glavnu binu izaći Devito, Elena, Sajfer, Zera, Inas, Rimski i Corona.

1/30 Vidi galeriju Jala Brat i Buba Corelli ujedinili Balkan Foto: Live Production

Ulaznice za festival Belgrade Music Week dostupne su isključivo putemeFinity sajta i eFinity aplikacije i na svim eFinity i MojKiosk prodajnim mestima.