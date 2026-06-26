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VoditeljkaDea Đurđević uskoro će se ostvariti u ulozi majke, a svaki trenutak trudnoće rado deli sa svojim pratiocima na Instagramu.

Ona i njen suprug Lazar Petrović sa velikim uzbuđenjem odbrojavaju dane do dolaska ćerke, koja će uskoro upotpuniti njihovu porodicu.

Ovoga puta bračni par posetio je manastir Ostrog, jedno od najznačajnijih pravoslavnih svetilišta, odakle je Dea objavila fotografiju koja je izazvala brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama.

Voditeljka je pozirala u dugoj roze haljini koja je istakla njen trudnički stomak, dok ju je suprug nežno grlio. Njihovi osmesi i bliskost jasno su pokazali koliko uživaju u najlepšem životnom periodu i koliko se raduju dolasku bebe.

Dea Đurđević Foto: Printscreen Instagram

Inače, Dea i Lazar nedavno su svoju ljubav krunisali brakom, a zanimljivo je da njihova priča traje još od srednjoškolskih dana. Nakon što su se tada razišli i godinama izgubili kontakt, sudbina ih je ponovo spojila čak petnaest godina kasnije, posle Deinog raskida sa kolegom Mladenom Mijatovićem. Iz obnovljenog prijateljstva rodila se ljubav koja je danas jača nego ikad.

Voditeljka je nedavno govorila i o trudnoći, ističući da se oseća odlično i da u ovom periodu ima veliku podršku porodice, prijatelja i kolega.

- Svi su uz mene, cela televizija i hvala na tome. Moram da kažem da ću uskoro saznati pol, ali eto Bog je odlučio, nismo planirali, ali eto kada sam saznala, kada sam videla dve crte stvarno se odsečeš, ali presrećna sam - rekla je Dea.