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Domaća javna scena može se pohvaliti mnogim ljubavnim pričama, međutim, malo je estradnih parova koji su uspeli da sačuvaju kvalitetan odnos. Nema sumnje da je brak zajednica koja zahteva brojne kompromise kako bi postojao sklad, a neke estradne zvezde su upravo u tome uspele.

Izdvojili smo najskladnije parove sa javne scene, a mnogi od njih svakodnevno oduševljavaju publiku svojom ljubavnom pričom.

Zorica i Kemiš

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš venčani su već više od četiri decenije i imaju ćerku. Pevačica je pre harmonikaša imala tri braka i dobila troje dece. Njih dvoje su prošle godine organizovali veliku svadbu povodom obnove bračnih zaveta, a Zorica je jednom prilikom otkrila je kako su se upoznali.

1/8 Vidi galeriju Zorica i Kemiš Foto: Boba Nikolić

- Kemiš i još dvojica kolega takmičili su se koji će prvi da me zavede. Nisam se ja tu ništa pitala. Bila sam mlada i sveže razvedena, lak plen. I Kemiš je mislio da će da udari recku, i udario je. Ipak, ostao je malo duže sa mnom - rekla je Brunclikova u emisiji "Dobro veče, Srbijo".

Lepa Brena i Boba Živojinović

Lepa Brena i Boba Živojinović započeli su svoju ljubavnu priču 1986. godine, a venčali su se 1991, a i danas važe za najpopularniji jugoslovenski par.

1/9 Vidi galeriju Lepa Brena i Boba Foto: Kurir, Nenad Kostić, Damir Dervišagić

- Kad sam srela Bobu, dopala mi se njegova spontanost i iskrenost i znala sam da kao i ja nema mnogo vremena za gubljenje, jer su naše karijere tada bile u zenitu. Rekla sam sebi - sad ili nikad! - izjavila je jednom prilikom Brena za domaće medije, dok je Boba ovako opisao njihovo upoznavanje:

- Brena je prišla i rekla mi: "Gde si ti svih ovih godina?" To je bio sudbinski susret.

Aca Ilić i Biljana Jevtić

Estradni bračni par Aca Ilić i Biljana Jevtić poznaje se od davne 1983. godine, a zajedno su od 1986. Preživeli su mnogo lepih i manje lepih trenutaka, ali su uvek ostali zajedno.

1/7 Vidi galeriju Biljana Jevtić i Aca Ilić Foto: Marko Karovic

Baš zbog toga, progovorili su za medije o dugovečnosti braka, načinu na koji su oni uspeli da sačuvaju porodicu i žive bez skandala.

- Jednostavno mislim da se ljudi nađu. Ja sam imao sreću da imam ovakvog životnog saputnika. Muškarci vole da prećute takve stvari, ne žele da se otvore. Kad se nađu dve srodne duše, teško je da brak opstane. Na tom životnom bingu ja sam izvukao sedmicu. Preživeli smo sve izazove, a najveći izazov je bio odgovoriti i preživeti sve priče, spletke... Ima ljudi koji vole tuđu sreću, ali ima i onih koji to ne vole. Ljudi kad hoće da traju u dvoje, naći će način da traju, kada neće, imaće milion izgovora za to - rekao je Aca svojevremeno.

Viki Miljković i Dragan Tašković Taške

Nakon što su se više od 10 godina zabavljali, Viki Miljković i Dragan Tašković Taške su 2007. godine rešili da ljubav krunišu brakom. Odnos folk pevačice i njenog supruga kompozitora i harmonikaša odoleva svim izazovima. Imaju sina Andreja. Njih dvoje se, inače, bave i zajedničkim privatnim poslom.

1/8 Vidi galeriju Viki Miljković i Dragan Tašković Taške Foto: Damir Dervišagić

Željko Joksimović i Jovana Joksimović

Željko Joksimović i Jovana Joksimović su se venčali 2012. godine. On je jedan od najuspešnijih regionalnih muzičara i kompozitora, dok je Jovana dugogodišnje televizijsko lice. Par ima troje dece.

1/5 Vidi galeriju Jovana i Željko Joksimović Foto: Nemanja Nikolić

Aca Sofronijević i Kosana Sofronijević

Poznati harmonikaš Aca Sofronijević i njegova supruga Kosana Sofronijević često ističu porodične vrednosti. Njihova veza se ne eksponira preterano, ali se u medijima navode kao primer stabilnog braka bez estradnih turbulencija. Par je nedavno dobio dete, a Aca je jednom prilikom za Kurir istakao koliko je srećan.

1/4 Vidi galeriju Aca i Kosana Sofronijević Foto: Pritnscreen/Intagram, Kurir

- Navikavamo se, oduševljen sam, mama je super, kao da se nije porodila, raspoloženi smo, spavamo na smenu. Osećam tu ljubav, mnogo sam joj pričao i svirao dok je bila u stomaku. Odmah smo se prepoznali kad je ona otvorila oči, to je ljubav za ceo život, još jedno srce mi je izraslo, toliku ljubav imam da ne znam šta da radim. Svi kažu da liči na mene, videćemo - rekao je on na proslavi povodom rođenja deteta.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović su u braku od 2018. godine. Ona je jedna od najtraženijih pevačica , dok Filip dolazi iz poznate sportsko-muzičke porodice Živojinović. Njihov brak često je u fokusu medija, ali bez ozbiljnijih kontroverzi. Par ima dvoje dece.

1/8 Vidi galeriju PRIJA I FILIP STRASNO SE LJUBILI USRED HOTELA Posle priča o BRAČNOJ KRIZI, Živojinović HIPNOTISAN, ne skida pogled s njenih GRUDI Foto: ATA images

Zdravko Čolić i Aleksandra Čolić

Zdravko Čolić i njegova supruga Aleksandra Čolić jedan su od najdugovečnijih brakova na regionalnoj muzičkoj sceni. Venčali su se 2001. godine. Čolić je decenijama velika zvezda, ali privatni život drži daleko od medijske pompe. Imaju dve ćerke, Unu i Laru.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: Kurir, Tamara Trajković, Kurir

Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević

Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević su u braku od 2011. godine. Njihov odnos se često opisuje kao tradicionalan i stabilan. Oboje imaju izgrađene karijere u glumi i muzici, ali porodični život im je primarni fokus.

1/6 Vidi galeriju Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević Foto: ATA Images

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