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Nenad Marinković Gastoz prošle godine pobedio je u osmoj sezoni rijalitija "Elita", dok je njegova tadašnja devojka Anđela Đuričić zauzela drugo mesto.

Ta pobeda je došla kao kruna njegovog povratka na rijaliti scenu. Međutim, mnogi su zaboravili na incident iz 2017. godine, kada je u rijalitiju Parovi slomio nogu Branislavu Radonjiću Brendonu.

Incident se dogodio u jeku jedne od mnogobrojnih rasprava u rijaliti formatu. Za stolom, pred kamerama, došlo je do verbalnog sukoba između Gastoza i Brendona, nakon čega se, prema dostupnim snimcima, vidi kako Gastoz nogom sapliće Brendona, koji potom pada unazad i povređuje se.

Noga mu je bila polomljena na tri mesta, te je Brendon hitno prebačen u bolnicu, a oporavak je trajao mesecima. Radonjić je tada izjavio tada da oseća "staklo u nozi" i da mu je naneta ozbiljna fizička i psihološka šteta. Takođe, Brendon je komentarisao da je Gastoz osuđen na uslovnu i novčanu kaznu, ali da se žalio na istu, te epilog ovog ovog teškog incidenta tek sledi.

Zbog ovog događaja, Gastoz je priveden i proveo 48 sati u pritvoru, a protiv njega je pokrenut postupak zbog nanošenja teških telesnih povreda. Na kraju je osuđen uslovno na godinu i po dana zatvora sa rokom provere od četiri godine.

1/5 Vidi galeriju Gastoz i Brendon Foto: Printscreen Instagram

Brendon je nakon izlaska iz bolnice govorio o emocionalnom rastrojstvu i o tome da nije dobio nikakvu podršku, ni od učesnika, ni od produkcije.

Podsetimo, Gastoz je u finalu "Elite 8" osvojio 44.1 odsto glasova publike i ubedljivo pobedio drugoplasiranu učesnicu Anđelu Đuričić koja je osvojila 36,3 procenata.

Gledaoci su putem SMS glasova odabrali pobednika Elite 8, a ako je sudeći po sabranim glasovima, nisu imali dilemu koga će dovesti do trona.

U prvom intervjuu za Kurir koji je dao nakon pobede otkrio je prve impresije i kako će potršiti zarađen novac. S obzirom da su on i Anđela Đurčić izašli iz Elite zvanično kao par, odmah se našalio i sabrao obe nagrade. (Anđela kao drugoplasirana osvojila je 50.000 evra)

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

- Osećam se fenomenalno! Ne mogu da lažem da mi ne prija da držim ovo. Ljubav sa Anđelom će trajati 150.000 evra - rekao je Marinković i nasmejao se.

- Nekretnine nas ne zanimaju idemo da putujemo. Boli nas uvo - rekao je Gastoz, ali sudeći prema najnovijim informacijama, njihova ljubav ipak nije opstala.