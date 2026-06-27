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Pevačica Goca Tržan uživa u ljubavi sa suprugom Radomirom Rašom Novakovićem, a nedavno je otkrila nepoznate detalje razvoda sa bivšim mužem Ivanom Marinkovićem, učesnikom "Elite 9".

"Bio je nesrećan"

Ona je, inače, tvrdila je da je u vreme njihove ljubavi Ivan bio poročan, a ona je stalno u sebi pronalazila greške zbog zahlađenja odnosa, dok nije shvatila da je za tako nešto potrebno dvoje.

1/6 Vidi galeriju Goca Tržan Foto: Printscreen Instagram, Miomir Milić, Milica Stanojević

- Nisam mogla da budem sa čovekom koji se kocka i pije. Ukazala mi se prilika da odem u „Survivor”, jer sam pomislila da će nam razdvojenost pomoći i da ćemo uspeti da popravimo stvari. Govorila sam sebi da ću se promeniti. Stalno sam tražila greške u sebi, ali za tako nešto je potrebno dvoje. Tog čoveka ne mogu da krivim za to što je došlo do razvoda. On je sigurno bio nesrećan u braku sa mnom, jer nije mogao da svari moju energiju, profesiju, nije on kriv za to - iskreno je objasnila Goca.

"Udavio se pored mene"

Ona je potom otkrila detalje o kojima domaća javnost ne zna mnogo.

Ovako su oni nekada izgledali zajedno:

1/7 Vidi galeriju Goca Tržan i Ivan Marinković Foto: Marina Lopičić

- Udavio se pored mene, oboje smo krivi. Razvela sam se kada sam došla iz rijalitija, iako sam nakon povratka mislila da se vraćam svojoj kući, porodici i da će sve biti super, a zatekao me je haos. Samo sam ućutala i kada sam shvatila da ja tog čoveka ne poštujem iz milijardu razloga, a samim tim i da ne mogu više da ga volim, odlučila sam da se rastanemo - rekla je pevačica tokom gostovanja u emisiji „Preživeli” na televiziji K1, a potom dodala sledeće:

- Razvod je bio jeziv, trudila sam se da sve sakrijem od javnosti, ali on je želeo da mi se osveti kroz medije. Ipak, sve bih opet isto uradila da bih imala moju ćerku - iskrena je Goca.

"Ne stidim se Ivana Marinkovića"

Goca je gostovala nedavno u podkastu kod Bokija 13 i progovorila o prošlosti i bivšem mužu.

- Ne, ne stidim se Ivana Marinkovića. Zašto bih ga se stidela? On je bio moj izbor, u tom trenutku je bio pravi za mene. Iz tog odnosa dogodila se Lena - izjavila je Goca i dodala:

1/9 Vidi galeriju Goca Tržan i Ivan Marinković Foto: Printscreen, Marina Lopičić

- Ivan Marinković svoje dete nije video 10 godina. Deset godina je u rijalitiju. Znam samo da sam strogo naredila svojim roditeljimna i svima i kod koojih je išla, da ne puštaju to na televiziji. Da ga ne bi viđala u tom izdanju. Znala sam da je imao problem sa alkoholoom i ne samo sa tim, nego i sa kockom - zaključila je ona tada.

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