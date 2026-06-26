- Naravno da je Asmin ljubomoran na Anđela. E, sad, Anđelo je za Asmina devojčica jedna. Vidi Asmin da između Anđela i Maje nema ništa, zato je miran. Asmin kada me vidi samu na Doku, on je miran, ali kada mi se neko približi, on odmah tada ima gard. Nije mi se dalo da ovde makar imam pravog druga, da Asmin ide u rikverc. Da je Car seo pored mene, Asmin bi se obesio. Takođe, Marko Marković je takođe devojčica za Asmina. Asmin nikada nije Šarenog pomenuo, jer ga smatra velikim muškarcem, a Marka Markovića je uvek prozivao. Ovde ne dira Janjuša, Terzu...Asmin je njima pušač ku*ca, jer ih smatra ozbiljnim muškarcima - kazala je Stanija za koju je Marko izjavio da je nikada nije voleo.