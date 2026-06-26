OGLASIO SE MARKO MARKOVIĆ NAKON SAZNANJA DA GA JE ASMIN ZVAO DEVOJČICOM! Evo šta je poručio
Tokom prethodne noći Stanija Dobrojević je, komentarišući svog bivšeg verenika Asmina Durdžića, otkrila da on mnoge momke ne smatra pravim muškarcima, već "devojčicama".
Između ostalog, u tu grupu, koje Asmin nipodaštava svrstala je Anđela Rankovića, ali i njenog bivšeg dečka, sa kojim je takođe bila u vezi pred kamerama, Marka Markovića.
- Naravno da je Asmin ljubomoran na Anđela. E, sad, Anđelo je za Asmina devojčica jedna. Vidi Asmin da između Anđela i Maje nema ništa, zato je miran. Asmin kada me vidi samu na Doku, on je miran, ali kada mi se neko približi, on odmah tada ima gard. Nije mi se dalo da ovde makar imam pravog druga, da Asmin ide u rikverc. Da je Car seo pored mene, Asmin bi se obesio. Takođe, Marko Marković je takođe devojčica za Asmina. Asmin nikada nije Šarenog pomenuo, jer ga smatra velikim muškarcem, a Marka Markovića je uvek prozivao. Ovde ne dira Janjuša, Terzu...Asmin je njima pušač ku*ca, jer ih smatra ozbiljnim muškarcima - kazala je Stanija za koju je Marko izjavio da je nikada nije voleo.
Za to vreme Marko se oglasio sa letovanja, gde je očigledno sam svoj kuvar, te je pokazao šta doručkuje. Na njegovom tanjiru dominira povrće, grašak, šargarepa i paradajz, ali tu je i tunjevina, kao i galete od pirinča.
- I neka te zovu paradaj turista, ali zato imaš izgled - poručio je Marko i na taj način mnogima začepio usta.
Pogledajte dodatni snimak: