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Pevač Nedeljko Bajić Baja jednom prilikom je dobio ponudu da zapeva na svadbi, a domaćim nu je nudio 100.000 evra.

Mnogima je situacija bila čudna, te isprva nisu verovali u ovo, međutim, kako se ispostavilo, pevač je za sve imao dobro objašnjenje, a o svemu je progovorio Bajin kolega Era Ojdanić.

- Znam kada je Baja pevao na Srebrnom jezeru sa orkestrom. Pevao je za 50 maraka i radio za bakšiš kao i svi mi. On je napravio dosta hitova. Dobar je pevač i čovek na svoj način i ništa nemam loše da kažem za njega.

Ali me ovo iznenađuje što neće da peva za 100.000 evra na svadbi. Mada, upravu je i ne treba da peva. A onaj koji mu nudi, ja bih ga odmah zatvorio. Otkud tebi 100.000 evra da platiš pevača da ti peva. Taj je budala koji mu daje, a on je pametan, pa ne mora da peva ni za 200.000 evra. Ali ja ću da pevam - rekao je Era tada.

1/8 Vidi galeriju nedeljko bajić baja Foto: Printscreen, Printscreen/Pink.rs

Oženio 19 godina mlađu

Podsetimo, Baja je do pre izvesnog vremena bio oženjen 19 godina mlađom Ivanom, koja se jednom prilikom pojavila u njegovom spotu za pesmu "Mokra do kože".

kurir / blic

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