"SEĆAM SE KAD JE PEVAO ZA 50 MARAKA" Era Ojdanić razotrkio svog kolegu, evo ko nije pristao da peva na svadbi za 100.000 evra
Pevač Nedeljko Bajić Baja jednom prilikom je dobio ponudu da zapeva na svadbi, a domaćim nu je nudio 100.000 evra.
Mnogima je situacija bila čudna, te isprva nisu verovali u ovo, međutim, kako se ispostavilo, pevač je za sve imao dobro objašnjenje, a o svemu je progovorio Bajin kolega Era Ojdanić.
- Znam kada je Baja pevao na Srebrnom jezeru sa orkestrom. Pevao je za 50 maraka i radio za bakšiš kao i svi mi. On je napravio dosta hitova. Dobar je pevač i čovek na svoj način i ništa nemam loše da kažem za njega.
Ali me ovo iznenađuje što neće da peva za 100.000 evra na svadbi. Mada, upravu je i ne treba da peva. A onaj koji mu nudi, ja bih ga odmah zatvorio. Otkud tebi 100.000 evra da platiš pevača da ti peva. Taj je budala koji mu daje, a on je pametan, pa ne mora da peva ni za 200.000 evra. Ali ja ću da pevam - rekao je Era tada.
Oženio 19 godina mlađu
Podsetimo, Baja je do pre izvesnog vremena bio oženjen 19 godina mlađom Ivanom, koja se jednom prilikom pojavila u njegovom spotu za pesmu "Mokra do kože".
kurir / blic
Pogledajte dodatni snimak: