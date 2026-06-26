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U Eliti 9 se na zahtev Velikog šefa održavaju nominacije.

Stanija Dobrojević stigla je na red te je nominovala svoju suparnicu i nekadašnju drugaricu Maju Marinković.

Na šok prisutnih, starleta je otkrila jezive detalje o Marinkovićevoj:

- Jedna jedina osoba koju ću uvek nominovati, sve bih se složila sa Aneli i Urošem, ali sad neću nominovati Asmina. Čula sam da je Maja rekla da će mog brata da vozi u Tursku da mu nadogradi kosu, mama u gepek, a tata će da vozi. Želim da čujem o čemu se radi. Tako da ja ovog puta nominujem novu monstrumku. On mi je svašta rekao, ali ona je postala nova monstrumka. Rom iz Belog potoka ju je podigao da bude princezica, ali je postala rijaliti k****tina, zarađivala je isključivo j****inom. Petljala se sa mojim bivšim verenikom, ušla u vezu s njim 40 sati posle mog ulaska, tri meseca kasnije ona mene i dalje vređa. Deset godina gledamo njenu j***činu, Takijeva sutlijašica, ona je jedna žena koja uništava tuđe živote. S kim se j****ala tri dana pre nego što je ušla ovde? Pričala mi je najgore stvari o svojoj majci, pljuvala je, pričala je o tom dečku i toj ženi koja je s njim, nazivala je babom. Tako da nominujem goru monstrumku od Asmina, Maju - rekla je Stanija.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Printscrean

Otac Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić, progovorio je o dešavanjima u Eliti 9. On se dotakao i ljubavnog odnosa svog sina, a komentarisao je i bivše snajke.

Mustafa je uveren da bi se Stanije pomirila sa Asminom.

- Asmin kad je upoznao Staniju bio je još deblji, mi dobro jedemo, sad se uležao tamo, nije aktivan, telo mu je izgubilo mišiće. Ali on je simpatičan momak, one bi ga sve tri, on ih je poređao kao sardine jednu pored druge i sve su plesale oko njega, okuj me, prekuj me, zakuj me, normalno je da u tim godinama svi dobiju malo kilažu, ali Asmin ima nešto što nemaju drugi. Mislim da bi mu se Stanija rado vratila, ali mi ne znamo ni da će mu se neće vratiti kad se završi Elita, a nemoguće je da ni Asmin tako više ne voli Staniju, mnogo ju je voleo, ne znam kako ga je tako razočarala. Ako devojka nema šta drugo da ponudi osim fizičkog izgleda, onda je to prolazno, žena muškarca može zadržati samo pameću, ne izgledom - rekao je Mustafa za "Red tv" i prokomentarisao Maju.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram

- Veza nije nikakva ako nema s**sa, a oni se blamiraju oboje. To je jedan zabavan program, ja iskreno mislim da njihova ljubav nema perspektivu. Mislim da je Maja bolji čovek i od Stanije i od Aneli, pozitivnija je od ove dve. Ona od Asmina nema ništa, ono što vidimo volimo ga. Ove druge su imale od njega materijalne koristi, a opet mu prete, tuku ga, to su loše osobe.

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