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Partner pevačice Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, oglasio se na društvenim mrežama nakon što je ona izašla iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević".

Mina je pre dva dana napustila ovu ustanovu, a po nju su tada došli braća i verenik Mane Ćuruvija Kasper.

Kako je ranije navedeno, pevačica je hospitalizovana 31. maja, kada je dovedena u pratnji policije zbog agresivnog ponašanja.

Šta je Kasper objavio na Instagramu?

Iako je ranije poručio da se neće oglašavati o čitavoj situaciji, već da će sve prepustiti njoj, Kasper je sada na svom Instagram profilu objavio fotografiju njihovih ruku, uz emotivnu poruku.

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Kasper podelio fotku sa Minom Kostić Foto: Printscreen

-Novac gradi kule od karata, lažne prijatelje, lažne statuse i pozicije. Ljubav gradi dom, prave vrednosti i ljude koji vas se nikada neće odreći. Volimo vas - napisao je on.

Mina Kostić izašla iz Laze

Podsetimo, tokom boravka u bolnici, Kostićeva je imala podršku porodice i verenika, koji ju je redovno obilazio.

Mina Kostić puca od sreće Foto: Printscreen, Instagram

Nakon izlaska iz "Laze Lazarević", pevačica je nastavila oporavak u krugu najbližih.

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19:38
STARS EP602 20.06.2026. Izvor: Kurir TV