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Aktuelni učesnik "Elite 9", Asmin Durdžić opkladio se sa voditeljem Elite, Milanom Miloševićem, pa je tako izgubio opkladu, a mi vam donosimo detalje!

Asmin je, naime, ubeđen da video snimak na kom ljubi Anitu Stanojlović u usta ne postoji, dok je voditelj tvrdio drugačije, rešio da se opkladi sa Milanom Miloševićem, i to ni manje ni više nego u pet hiljada evra.

Ovo je šokiralo, kako učesnike Bele kuće, tako i milionski auditorijum, a s obzirom na to da je opklada nastala pred kamerama Elite, evo ga dokaz da je Asmin ipak, izgubio ovu opkladu.

Naime, s obzirom na to da video snimak ovoga postoji, sasvim je očigledno da Durdžić duguje pare voditelju, a video snimak pogledajte iznad.

O tužbama

Voditelj "Elite" Milan Milošević progovorio je o tužbama za Asmina Durdžića, ali se svojevremeno osvrnuo i na rat Kije Kockar i njegove prijateljice, pevačice Katarine Živković.

Milan je, naime, otkrio da se čuo sa Kijom, koja mu je rekla da je pominjanje njegovih intimnih snimaka uradila za njegovo dobro, što on ne razume.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Kaže da mi je želela najbolje, što mi nije javila dok je Kaća delila te snimke, kada mi tako želi najbolje?!

Da li je tačno da si tužio Asmina i kako uspevaš da održavaš profesionalnost?

- Da, tužio sam ga, devet tužbi sam podneo protiv Asmina, na pravdi Boga je vređao mene, moju majku, čak je i pričao da se bavim prostitucijom.

Šta misliš o ljubavnoj priči Mine i Kaspera?

- Mina i Kasper, divna jedna priča, pošto je imao 14 verenica pre toga. Volim Minu Kostić, ali ne verujem njemu ništa.

Koji par u Eliti skriva svoje emocije?!

- Aneli i Luka - rekao je Milan u emisiji "Amidži šou".

Voditelj je svojim nedavnim oglašavanjem na društvenim mrežama zbunio mnoge, a istakao je da je spreman da promeni život iz korena, a gledaoci rijaliti programa ovu objavu povezali su sa tim da Milan napušta ružičastu televiziju.

- Već sam jednom otišao, odmorio dušu i vratio se. Protumačili su moju objavu na društvenim mrežama gde piše između ostalog da čoveku koji je spreman da spakuje ceo svoj život u jedan kofer i ode dalje, ne možeš ništa. Svidela mi se ta misao, jer ja stvarno to mogu, a mene samo majka ovde drži, a inače me baš briga za sve. Ljudi su protumačili tako i onda su novinari prenosili. Ne napuštam. Nema bolje gde, a kada bude bilo ja ću otići pa nisam rođen na “Pinku“, ali prezadovoljan sam svojim poslom i čelnicima televizije i dokle god je tako nemam razloga da menjam kuću u kojoj radim. Funkcionisao je rijaliti i bez mene, sve je išlo svojim tokom i bilo je čak i gledano i zanimljivo - iskren je bio on, a onda otkrio da je već jednom imao situaciju kada je isti dan odlučio da spakuje kofere i napusti zemlju.

Pogledajte dodatni snimak: