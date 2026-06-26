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Ljubitelji narodne muzike počeli su da pristižu znatno pre početka koncerta Južnog vetra, a među prvima su se na mestu događaja pojavili Goran Čomor i Acko Nezirović.

Njihov dolazak privukao je pažnju okupljenih, koji su ih srdačno pozdravili i iskoristili priliku da se fotografišu i razmene nekoliko reči.

U opuštenoj atmosferi razgovarali su sa prijateljima i kolegama, iščekujući početak programa, a najuzbuđeniji je bio Čomor koji je i organizator ovog koncerta.

00:49 Goran Čomor i Acko Nezirović pre svih stigli na koncert Južnog vetra Izvor: Kurir

Kako se koncert približavao, prostor se ubrzano punio publikom, a dobra atmosfera nagovestila je veče ispunjeno bezvremenskim hitovima i odličnim provodom. Takođe, oglasila se Anica pred koncert.

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