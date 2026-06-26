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Počeo je istorijski muzički spektakl koji se večeras održava na Tašmajdanu. Danas i sutra će se okupiti najveće zvezde kultnog Južnog vetra.

Posle višemesečnih priprema, brojnih proba i ogromnog interesovanja publike iz Srbije i regiona, publika konačno uživa u zvuku na koji čeka decenijama.

Na noć za pamćenje stigla je i Đulkica, ćerka Sinana Sakića i pred kamerama otvorila dušu.

Đulkica stigla na koncert Južnog vetra Foto: Petar Aleksić

"Ovo će biti emotivno za mene, oduševljena sam koncertom", započela je pa priznala bolnu istinu.

"Nisam u kontaktu sa Medom koji će večeras pevati, neće doći do pomirenja, nisam ni sa Alenom u kontaktu".

Šta je još rekla pogledajte u snimku ispod:

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Sinanova cerka tvrdi da nije u kontaktu sa porodicom Izvor: Kurir

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 Pogledajte dodatni snimak:

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Poceo koncert Juznog vetra Izvor: Kurir