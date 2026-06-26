Đulkica, ćerka Sinana Sakića, otvorila dušu na koncertu Južnog vetra i otkrila da nije u kontaktu sa porodicom.
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"NISAM U KONTAKTU SA PORODICOM" Sinanova ćerka Đulkica stigla na koncert Južnog vetra, pa otkrila bolnu istinu (VIDEO)
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Počeo je istorijski muzički spektakl koji se večeras održava na Tašmajdanu. Danas i sutra će se okupiti najveće zvezde kultnog Južnog vetra.
Posle višemesečnih priprema, brojnih proba i ogromnog interesovanja publike iz Srbije i regiona, publika konačno uživa u zvuku na koji čeka decenijama.
Na noć za pamćenje stigla je i Đulkica, ćerka Sinana Sakića i pred kamerama otvorila dušu.
Đulkica stigla na koncert Južnog vetra Foto: Petar Aleksić
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"Ovo će biti emotivno za mene, oduševljena sam koncertom", započela je pa priznala bolnu istinu.
"Nisam u kontaktu sa Medom koji će večeras pevati, neće doći do pomirenja, nisam ni sa Alenom u kontaktu".
Šta je još rekla pogledajte u snimku ispod:
Pogledajte dodatni snimak:
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