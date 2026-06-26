Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Počeo je istorijski muzički spektakl koji se večeras održava na Tašmajdanu. Danas i sutra će se okupiti najveće zvezde kultnog Južnog vetra.

Posle višemesečnih priprema, brojnih proba i ogromnog interesovanja publike iz Srbije i regiona, publika konačno uživa u zvuku na koji čeka decenijama.

Na noć za pamćenje stigla je i Đulkica, ćerka Sinana Sakića i pred kamerama otvorila dušu.

1/3 Vidi galeriju Đulkica stigla na koncert Južnog vetra Foto: Petar Aleksić

"Ovo će biti emotivno za mene, oduševljena sam koncertom", započela je pa priznala bolnu istinu.

"Nisam u kontaktu sa Medom koji će večeras pevati, neće doći do pomirenja, nisam ni sa Alenom u kontaktu".

Šta je još rekla pogledajte u snimku ispod:

02:00 Sinanova cerka tvrdi da nije u kontaktu sa porodicom Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: