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Beograd je večeras postao centar muzičkih dešavanja u regionu. Na prepunom Tašmajdanu počeo je prvi od dva dugo iščekivana koncerta „Festival Južnog vetra“, događaja koji je okupio brojne ljubitelje narodne muzike i doneo atmosferu za pamćenje.

Čast da otvori ovaj veliki muzički spektakl pripala je mladom pevaču Stefanu Petroviću Kosmajcu, koji je koncert započeo pesmom „Neka peva ova kuća“. Već nakon prvih taktova publika je pevala uglas, a ovacije su potvrdile da je pred posetiocima veče ispunjeno emocijama, hitovima i nezaboravnom atmosferom.

Posle uvodne numere na scenu je izašao voditelj i jedan od organizatora festivala Goran Čomor, koji je srdačno pozdravio okupljene i zahvalio publici što je u ogromnom broju došla da bude deo istorijskog muzičkog događaja.

03:27 Poceo koncert Juznog vetra Izvor: Kurir

Muzički maraton

„Festival Južnog vetra“ donosi pravi muzički maraton – tokom dve večeri publiku očekuje čak pet sati vrhunske muzike, skoro 100 pesama i nastupi više od 20 izvođača koji su obeležili istoriju domaće narodne muzike. Sve izvođače prati orkestar pod upravom Endžija Mavrića, koji će zajedno sa zvezdama Južnog vetra publici prirediti veče za pamćenje.

Već prvi trenuci koncerta pokazali su da će Tašmajdan naredna dva dana biti mesto na kojem će se ispisivati nove stranice muzičke istorije, uz pesme koje su obeležile generacije i publiku koja svaku reč peva uglas. Pažnju mnogih skrenula je Đulkica, ćerka Sinana Sakića.

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