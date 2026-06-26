Na Tašmajdanu, Anica Milenković i Srećko Šušić stigli su u limuzini, spremni za spektakl. Otkrijte ko ima najveću tremu na koncertu.
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IZ LIMUZINE IZAŠLI SREĆKO ŠUŠIĆ I ANICA MILENKOVIĆ! Folk legende spremne da naprave spektakl na Tašmajdanu, evo ko ima najveću tremu (VIDEO)
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Na Tašmajdanu vlada neopisiva atmosfera, koncert Južnog vetra je tek počeo, a publika je već u transu.
Među brojnim medijskim ekipama i vernom publikom posebnu pažnju privukla je crna limuzina iz koje su izašle dve velike folk zvezde – Anica Milenković i Srećko Šušić.
Srećko i Anica stigli u limuzini Foto: Petar Aleksić
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Ko ima tremu?
Anica je bila uzbuđena, tvrdi da po prvi put ima tremu jer je deca gledaju na ovako velikom koncertu. Dok je Srećko bio vidno raspoložen i spreman da zapeva najveće hitove.
Njihov susret pred novinarima odisao je toplinom, poštovanjem i dugogodišnjim prijateljstvom, a evo kako je protekao razgovor sa njima pre nego što su zakoračili na veliku scenu:
Pogledajte dodatni snimak:
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