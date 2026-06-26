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Beogradski Tašmajdan je večeras postao epicentar najvećeg muzičkog događaja na Balkanu.

Dugo iščekivani festival posvećen legendarnom „Južnom vetru“ zvanično je počeo, a hiljade fanova svih generacija okupilo se da uživo oseti energiju i ritam koji su decenijama oblikovali domaću narodnu muziku.

Sa prvim taktovima prepoznatljivog narodnjačkog zvuka, stadionom je zavladala neverovatna euforija, a najveće zvezde se tek očekuju.

1/9 Vidi galeriju Poznati na koncertu Južnog vetra Foto: Petar Aleksić

Sanja Maletić ne krije oduševljenje: Đuska od prvog takta!

Jedna od onih koja večeras proživljava svaku sekundu koncerta jeste i pevačica Sanja Maletić. Poznata kao veliki poštovalac ovog pravca, Sanja je od prvih taktova uvodnih numera viđena kako neumorno đuska, peva u glas sa publikom i maksimalno uživa u bogatom muzičkom opusu Južnog vetra.

Njena energija tik do bine dodatno potvrđuje koliko su ove pesme moćne i koliko lako pokreću čak i njene kolege sa estrade.

00:46 Sanja Maletić uživa na koncertu Južnog vetra Izvor: Kurir

Sloba Radanović peva pesme Sinana Sakića

Poseban emotivni naboj večeri doneo je dolazak popularnog pevača Sloba Radanovića.

Sloba je na Tašmajdan stigao sa jasnom i važnom misijom – da izvede vanvremenske hitove neprežaljenog kralja emocije, Sinana Sakića.

Festival Južnog vetra na Tašmajdanu tek se zagreva, a sudeći po prvim satima, Beograd večeras prisustvuje noći koja će se prepričavati godinama!

00:35 Sloba Radanovic peva sinanove pesme Izvor: Kurir

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