SLOBA RADANOVIĆ VEČERAS PEVA SINANOVE PESME, A SANJA MALETIĆ ĐUSKA UZ NAJVEĆE HITOVE! Južni vetar zapalio Tašmajdan, očekuju se najveće zvezde
Beogradski Tašmajdan je večeras postao epicentar najvećeg muzičkog događaja na Balkanu.
Dugo iščekivani festival posvećen legendarnom „Južnom vetru“ zvanično je počeo, a hiljade fanova svih generacija okupilo se da uživo oseti energiju i ritam koji su decenijama oblikovali domaću narodnu muziku.
Sa prvim taktovima prepoznatljivog narodnjačkog zvuka, stadionom je zavladala neverovatna euforija, a najveće zvezde se tek očekuju.
Sanja Maletić ne krije oduševljenje: Đuska od prvog takta!
Jedna od onih koja večeras proživljava svaku sekundu koncerta jeste i pevačica Sanja Maletić. Poznata kao veliki poštovalac ovog pravca, Sanja je od prvih taktova uvodnih numera viđena kako neumorno đuska, peva u glas sa publikom i maksimalno uživa u bogatom muzičkom opusu Južnog vetra.
Njena energija tik do bine dodatno potvrđuje koliko su ove pesme moćne i koliko lako pokreću čak i njene kolege sa estrade.
Sloba Radanović peva pesme Sinana Sakića
Poseban emotivni naboj večeri doneo je dolazak popularnog pevača Sloba Radanovića.
Sloba je na Tašmajdan stigao sa jasnom i važnom misijom – da izvede vanvremenske hitove neprežaljenog kralja emocije, Sinana Sakića.
Festival Južnog vetra na Tašmajdanu tek se zagreva, a sudeći po prvim satima, Beograd večeras prisustvuje noći koja će se prepričavati godinama!
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