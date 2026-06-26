Slušaj vest

Beogradski Tašmajdan je večeras postao epicentar najvećeg muzičkog događaja na Balkanu.

Dugo iščekivani festival posvećen legendarnom „Južnom vetru“ zvanično je počeo, a hiljade fanova svih generacija okupilo se da uživo oseti energiju i ritam koji su decenijama oblikovali domaću narodnu muziku.

Sa prvim taktovima prepoznatljivog narodnjačkog zvuka, stadionom je zavladala neverovatna euforija, a najveće zvezde se tek očekuju.

Poznati na koncertu Južnog vetra Foto: Petar Aleksić

Sanja Maletić ne krije oduševljenje: Đuska od prvog takta!

Jedna od onih koja večeras proživljava svaku sekundu koncerta jeste i pevačica Sanja Maletić. Poznata kao veliki poštovalac ovog pravca, Sanja je od prvih taktova uvodnih numera viđena kako neumorno đuska, peva u glas sa publikom i maksimalno uživa u bogatom muzičkom opusu Južnog vetra.

Njena energija tik do bine dodatno potvrđuje koliko su ove pesme moćne i koliko lako pokreću čak i njene kolege sa estrade.

00:46
Sanja Maletić uživa na koncertu Južnog vetra Izvor: Kurir

Sloba Radanović peva pesme Sinana Sakića

Poseban emotivni naboj večeri doneo je dolazak popularnog pevača Sloba Radanovića.

Sloba je na Tašmajdan stigao sa jasnom i važnom misijom – da izvede vanvremenske hitove neprežaljenog kralja emocije, Sinana Sakića.

Festival Južnog vetra na Tašmajdanu tek se zagreva, a sudeći po prvim satima, Beograd večeras prisustvuje noći koja će se prepričavati godinama!

00:35
Sloba Radanovic peva sinanove pesme Izvor: Kurir
Ne propustiteStars"NEMOJTE DA MI STAJETE NA MUKU" Slobina žena otvorila dušu nakon njegovog susreta sa Lunom Đogani: Svi ostajemo u brakovima jer to tako treba...
Sloba Radanović Jelena Radanović
Stars"PRAVIMO DEVOJČICU" Jelena Radanović progovorila o novoj trudnoći, za ćerku izabrala staro srpsko ime, a tek kad čujete značenje...
Jelena Radanović
StarsJELENA RADANOVIĆ MORALA DA OPERIŠE KUK! Slobinoj ženi ostao ožiljak na nozi nakon intervencije, imala je hronične bolove... (FOTO)
Sloba i Jelena Radanović
Stars"TRI PUTA GLEDAM I NE ZNAM DA LI DA SE RAZVEDEM" Jelena Radanović otišla iz Srbije nakon što je osvanuo snimak susreta Lune i Slobe: Oglasila se hit izjavom
Jelena Radanović Sloba Radanović Luna Đogani

 Pogledajte dodatni snimak:

03:27
Poceo koncert Juznog vetra Izvor: Kurir