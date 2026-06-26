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Uoči izlaska na scenu, atmosfera iza bine bila je podjednako vesela kao i među publikom.

Pevačice Vanesa Šokčić, Bojana Barjaktarević, Sanja Maletić i Anica Milenković iskoristile su nekoliko slobodnih trenutaka da se opuste, nazdrave i zagreju atmosferu pred svoje nastupe.

Dok je publika nestrpljivo čekala početak narednog nastupa, iza scene vladalo je odlično raspoloženje. Pevačice su uz piće nazdravljale i đuskale uz muziku koja je dopirala sa bine.

1/8 Vidi galeriju Estrada uživa na Južnom vetru Foto: Kurir

Dobro raspoloženje na koncertu

Dobro raspoloženje nije izostalo ni na trenutak, a osmesi i pozitivna energija jasno su pokazali da estradne dame uživaju kako u svom društvu, tako i u nastupima kolega koje su pratile iz pozadine. Uz pesmu, smeh i prijateljsku atmosferu, čekale su red da izađu pred publiku i prirede svoje nastupe.

Ovakvi trenuci još jednom potvrđuju da se iza reflektora često krije odlična atmosfera među kolegama, koji pored poslovnih obaveza umeju da se opuste i zajedno uživaju u muzici koja ih je sve okupila.

00:25 Poznate folk legnde na koncertu Juznog Vetra Izvor: Kurir

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