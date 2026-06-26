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Jedan od najdirljivijih trenutaka prve večeri koncerta „Festival Južnog vetra“ na Tašmajdanu bio je emotivni omaž neponovljivom Sinanu Sakiću, legendi narodne muzike i jednom od najvećih simbola Južnog vetra. Hiljade ljudi u publici zajedno su pevale njegove bezvremenske hitove, stvarajući atmosferu ispunjenu emocijama, poštovanjem i uspomenama.

Pesme koje su obeležile Sinanovu veličanstvenu karijeru prve festivalske večeri izveli su Rade Kosmajac, Sloba Radanović, Acko Nezirović i Vanesa Šokčić. Svako od njih na svoj način odao je počast umetniku čije pesme decenijama žive u srcima publike širom regiona.

Nestvarni prizori

00:23 Suze na koncertu Juznog vetra Izvor: Kurir

Tokom izvođenja njegovih najvećih hitova Tašmajdan je bio obasjan svetlima mobilnih telefona, dok su hiljade glasova pevale u jedan glas. Bio je to trenutak koji je pokazao da Sinan Sakić nije bio samo veliki pevač, već umetnik čije pesme i danas spajaju generacije i bude najiskrenije emocije.

Omaž legendi Južnog vetra bio je jedan od najupečatljivijih delova prve večeri festivala, podsetivši sve prisutne na neizbrisiv trag koji je Sinan Sakić ostavio na domaćoj muzičkoj sceni. Njegove pesme još jednom su dokazale da prava muzika ne poznaje vreme i da će zauvek živeti kroz publiku koja ih peva istim žarom kao nekada.

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