Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pored neverovatne energije i dobre muzike, festival Južnog vetra doneo je i trenutke duboke, čiste emocije koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Posebnu pažnju medija i publike privukao je dolazak Suzane Jovanović, koja nije mogla da sakrije koliko joj ovaj nastup znači, ali i koliko joj teško pada.

1/7 Vidi galeriju Suzana Jovanović stigla na koncert Južnog vetra Foto: Petar Aleksić

Pred sam izlazak pred prepun Tašmajdan, Suzana je u emotivnom razgovoru priznala da joj srce kuca brže nego ikada i da se bori sa naletom uspomena.

„Plašim se da ću zaplakati dok budem pevala, jer me te pesme vežu i za mog Saleta... Podsećaju me na njega, a posebno numera 'Rođeni u pravo vreme'“, iskrena je bila Suzana, čije su reči dirnule sve prisutne.

00:51 Suzana Jovanović preskoćila protokol na koncertu: Odbila limuzinu, stigla svojim kolima na Tašmajdan Izvor: MONDO

Ona je dodala da su ove pesme obeležile najlepše periode njenog života i karijere, te da je povratak ovom zvuku i ovoj publici za nju izuzetno emotivan rolerkoster.

Pogledajte dodatni snimak: