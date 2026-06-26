POČELO DRUGO VEČE MUSIC WEEKA! Desetine hiljada ljudi došlo da čuje zvezde današnjice, evo ko sve nastupa
Nakon spektakularnog otvaranja Belgrade Music Weeka, kada su atmosferu do usijanja doveli Jala Brat i Buba Coreli večeras se očekuje još jedna noć za pamćenje na Ušću.
Hiljade ljubitelja muzike ponovo će ispuniti festivalski prostor, gde će najveće zvezde regionalne scene prirediti višesatni spektakl.
Publiku večeras očekuju nastupi Devita, Rimskog i Corone, Sajfera, Inasa i drugih izvođača koji poslednjih godina dominiraju muzičkim platformama, trending listama i društvenim mrežama.
Njihovi hitovi broje desetine, pa i stotine miliona pregleda, a nema sumnje da će se večeras horski pevati od prve do poslednje pesme.
Posle prve večeri koja je pokazala da Music Week iz godine u godinu pomera granice kada je reč o produkciji, scenskim efektima i organizaciji, očekivanja publike dodatno su porasla. Impresivna bina, vrhunski zvuk, svetlosni efekti i energija po kojoj je festival prepoznatljiv ponovo će pretvoriti Ušće u najveću muzičku pozornicu u regionu, a ako je suditi po sjajnom početku festivala, drugo veče donosi još više energije, još više hitova i provod koji će se dugo prepričavati. Beograd će i večeras disati u ritmu Music Weeka, a Ušće će ponovo biti mesto na kojem nastaju najlepše festivalske uspomene.
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