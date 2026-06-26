Nakon spektakularnog otvaranja Belgrade Music Weeka , kada su atmosferu do usijanja doveli Jala Brat i Buba Corel i večeras se očekuje još jedna noć za pamćenje na Ušću.

Posle prve večeri koja je pokazala da Music Week iz godine u godinu pomera granice kada je reč o produkciji, scenskim efektima i organizaciji, očekivanja publike dodatno su porasla. Impresivna bina, vrhunski zvuk, svetlosni efekti i energija po kojoj je festival prepoznatljiv ponovo će pretvoriti Ušće u najveću muzičku pozornicu u regionu, a ako je suditi po sjajnom početku festivala, drugo veče donosi još više energije, još više hitova i provod koji će se dugo prepričavati. Beograd će i večeras disati u ritmu Music Weeka, a Ušće će ponovo biti mesto na kojem nastaju najlepše festivalske uspomene.