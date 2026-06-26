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Prava pometnja na Tašmajdanu nastala je kada se nakon dolaska Suzane Jovanović zaustavila luksuzna limuzina iz koje je, u punom sjaju, izašla još jedna ikona Južnog vetra – Marta Savić.

Elegantna i vidno raspoložena, Marta je odmah privukla sve poglede i bliceve fotoaparata, ali je u razgovoru sa medijima pre nastupa iskreno priznala da, bez obzira na decenije karijere i ogromno iskustvo, večerašnji spektakl u njoj budi posebnu odgovornost i veliko uzbuđenje.

Pevačica je otvoreno otkrila da pred izlazak na veliku scenu oseća pozitivnu tremu, naglašavajući da je ovaj koncert poseban emotivni trenutak za sve njih koji su gradili istoriju i prepoznatljivi zvuk Južnog vetra.

Govoreći o svojoj porodici, u kojoj su, kao što je poznato, svi uspešni muzičari, Marta se osvrnula na tu atmosferu i uputila prelepu, toplu želju svim ljudima koja je oduševila prisutne. Poručila je da su svi u njenom domu pevači, te da svima od srca želi da im kuća peva baš tako kako njena peva.

1/9 Vidi galeriju Marta Savić stigla na Južni vetar Foto: Petar Aleksić

Gde ide na zimu?

Na pitanje novinara kako planira da napuni baterije nakon ovog velikog događaja i gde će provesti predstojeće hladne dane, Marta je kroz osmeh otkrila svoje planove za odmor.

Ona je potvrdila da ne odustaje od svojih proverenih i omiljenih navika, pa tako čim prođe leto i stigne zima, planira da spakuje kofere i otputuje na daleku i egzotičnu Republiku Dominikanu, gde već tradicionalno uživa u suncu i puni baterije za nove projekte.

04:53 Marta Savic u Limuzini stigla na koncert Juznog vetra Izvor: Kurir

Nakon razgovora sa novinarima, Marta se uz gromoglasne ovacije publike uputila pravo ka bini, spremna da podigne atmosferu na Tašmajdanu do samog usijanja.

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