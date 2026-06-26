SPEKTAKL NA TAŠMAJDANU: Marta Savić stigla limuzinom na festival Južnog vetra, otkrila da ima tremu, pa uputila moćnu poruku i priznala gde beži na zimu
Prava pometnja na Tašmajdanu nastala je kada se nakon dolaska Suzane Jovanović zaustavila luksuzna limuzina iz koje je, u punom sjaju, izašla još jedna ikona Južnog vetra – Marta Savić.
Elegantna i vidno raspoložena, Marta je odmah privukla sve poglede i bliceve fotoaparata, ali je u razgovoru sa medijima pre nastupa iskreno priznala da, bez obzira na decenije karijere i ogromno iskustvo, večerašnji spektakl u njoj budi posebnu odgovornost i veliko uzbuđenje.
Pevačica je otvoreno otkrila da pred izlazak na veliku scenu oseća pozitivnu tremu, naglašavajući da je ovaj koncert poseban emotivni trenutak za sve njih koji su gradili istoriju i prepoznatljivi zvuk Južnog vetra.
Govoreći o svojoj porodici, u kojoj su, kao što je poznato, svi uspešni muzičari, Marta se osvrnula na tu atmosferu i uputila prelepu, toplu želju svim ljudima koja je oduševila prisutne. Poručila je da su svi u njenom domu pevači, te da svima od srca želi da im kuća peva baš tako kako njena peva.
Gde ide na zimu?
Na pitanje novinara kako planira da napuni baterije nakon ovog velikog događaja i gde će provesti predstojeće hladne dane, Marta je kroz osmeh otkrila svoje planove za odmor.
Ona je potvrdila da ne odustaje od svojih proverenih i omiljenih navika, pa tako čim prođe leto i stigne zima, planira da spakuje kofere i otputuje na daleku i egzotičnu Republiku Dominikanu, gde već tradicionalno uživa u suncu i puni baterije za nove projekte.
Nakon razgovora sa novinarima, Marta se uz gromoglasne ovacije publike uputila pravo ka bini, spremna da podigne atmosferu na Tašmajdanu do samog usijanja.
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