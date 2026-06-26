Slušaj vest

Prvo veče „Festivala Južnog vetra“ na Tašmajdanu nastavilo se u spektakularnom ritmu, a jedan od najiščekivanijih trenutaka bio je izlazak Anice Milenković, koja je specijalno iz Amerike doputovala kako bi bila deo istorijskog okupljanja zvezda kultnog Južnog vetra.

Čim se pojavila na sceni, publika ju je dočekala gromoglasnim aplauzom, a već prvi taktovi njenog velikog hita „Lančić“ podigli su atmosferu do usijanja. Hiljade ljudi pevale su zajedno sa Anicom, potvrdivši da njene pesme i posle toliko godina zauzimaju posebno mesto u srcima publike.

Emocije, osmesi i ovacije smenjivali su se tokom njenog nastupa, dok je Tašmajdan bio pretvoren u veliki horski spektakl. Povratak Anice Milenković na scenu sa zvezdama Južnog vetra bio je jedan od trenutaka koji će publika dugo pamtiti.

01:13
Anica Milenković doputovala zbog Južnog vetra Izvor: Kurir

„Festival Južnog vetra“ još jednom je pokazao zbog čega se o ovom događaju govori mesecima. Okupljanje izvođača koji su obeležili jednu muzičku epohu donelo je publici veče prepuno nostalgije, emocija i bezvremenskih hitova, a Anica Milenković svojim nastupom dala je poseban pečat prvom od dva istorijska koncerta na Tašmajdanu.

Ne propustiteStarsBELE LIMUZINE DOVOZE ZVEZDE! Vreme nikad lepše – sve je spremno za spektakl godine: Anica Milenković usijala mreže pred Južni vetar festival
Anica Milenković
StarsEKSKLUZIVNO: Zvezde Južnog vetra u Instagram lajvu pred istorijske koncerte na Tašmajdanu
Untitled-1.jpg
StarsESTRADA UŽIVA NA JUŽNOM VETRU! Pogledajte šta rade dok traje koncert, sve smo zabeležili (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-06-26 at 20.04.12 (2).jpeg
StarsIZ LIMUZINE IZAŠLI SREĆKO ŠUŠIĆ I ANICA MILENKOVIĆ! Folk legende spremne da naprave spektakl na Tašmajdanu, evo ko ima najveću tremu (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-06-26 at 19.53.17 (2).jpeg

Pogledajte dodatni snimak:

04:53
Marta Savic u Limuzini stigla na koncert Juznog vetra  Izvor: Kurir