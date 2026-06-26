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Prvo veče „Festivala Južnog vetra“ na Tašmajdanu nastavilo se u spektakularnom ritmu, a jedan od najiščekivanijih trenutaka bio je izlazak Anice Milenković, koja je specijalno iz Amerike doputovala kako bi bila deo istorijskog okupljanja zvezda kultnog Južnog vetra.

Čim se pojavila na sceni, publika ju je dočekala gromoglasnim aplauzom, a već prvi taktovi njenog velikog hita „Lančić“ podigli su atmosferu do usijanja. Hiljade ljudi pevale su zajedno sa Anicom, potvrdivši da njene pesme i posle toliko godina zauzimaju posebno mesto u srcima publike.

Emocije, osmesi i ovacije smenjivali su se tokom njenog nastupa, dok je Tašmajdan bio pretvoren u veliki horski spektakl. Povratak Anice Milenković na scenu sa zvezdama Južnog vetra bio je jedan od trenutaka koji će publika dugo pamtiti.

01:13 Anica Milenković doputovala zbog Južnog vetra Izvor: Kurir

„Festival Južnog vetra“ još jednom je pokazao zbog čega se o ovom događaju govori mesecima. Okupljanje izvođača koji su obeležili jednu muzičku epohu donelo je publici veče prepuno nostalgije, emocija i bezvremenskih hitova, a Anica Milenković svojim nastupom dala je poseban pečat prvom od dva istorijska koncerta na Tašmajdanu.

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