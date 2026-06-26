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Drugo veče festivala Belgrade Music Week okupilo je veliki broj poznatih ličnosti, ali je jedan od najviše iščekivanih trenutaka večeri svakako bio izlazak jednog od najpoznatijih domaćih jutjubera i influensera, Bake Praseta, koji je ovoga puta na festival stigao u ulozi izvođača.

Za razliku od prve festivalske večeri, kada se pojavio kao gost i privukao veliku pažnju prisutnih, večeras je izašao na binu pred hiljade fanova, koji su njegov nastup dočekali uz gromoglasne ovacije i vrisku koja se čula širom festivalskog prostora.

Od prvih taktova njegovih najpoznatijih pesama bilo je jasno da publika jedva čeka njegov nastup. Mladi su u glas pevali svaki stih, podizali telefone u vazduh kako bi zabeležili atmosferu, dok su se iz prvih redova neprestano čuli povici podrške i oduševljenja. Energija je iz minuta u minut rasla, a festivalski prostor bio je ispunjen euforijom kakva se retko viđa.

00:33 Baka prase Izvor: Kurir

Iznenađenje na bini

Posebno iznenađenje za publiku bio je izlazak Mihajla Mandića, koji se pridružio Baki Prasetu na sceni. Njih dvojica dodatno su podigli atmosferu, a zajednički nastup izazvao je novi talas oduševljenja među publikom.

Tokom celog performansa moglo se videti da je upravo mlađa publika sa nestrpljenjem čekala ovaj trenutak. Vriska fanova nije prestajala, refreni su odjekivali uglas, a energija sa bine i iz publike stvorila je utisak da je atmosfera dostigla vrhunac večeri.

Nema sumnje da je nastup Bake Praseta bio jedan od najposećenijih i najglasnijih trenutaka drugog dana Belgrade Music Week-a, a reakcije publike pokazale su zbog čega važi za jednog od najpopularnijih influensera i izvođača među mlađom generacijom