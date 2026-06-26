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Vanesa Šokčić, poznata po nadimku Plavi haos, je još kao devojčica pokazivala da je scena mesto na kojem se oseća kao kod kuće.

Na večerašnjem koncertu Južnog vetra pojavila se u šortsu, korsetu i visokim potpeticama, a svojim upečatljivim nastupom odmah je privukla pažnju publike.

Sa mnogo samopouzdanja i energije izašla je pred publiku, dok se po načinu na koji je igrala i kretala scenom moglo zaključiti da je u odličnoj fizičkoj formi i da redovno trenira.

Njen scenski nastup bio je siguran i pun energije, zbog čega su mnogi komentarisali da poseduje prirodnu harizmu i talenat za javne nastupe.

1/4 Vidi galeriju Vanesa Šokčić Foto: Petar Aleksić, Kurir

Iako je tada bila veoma mlada, Vanesa je ostavila snažan utisak na publiku, nagoveštavajući da će muzika i scena obeležiti njen životni put.

Sada je pokazala da je i dalje energična na seni, a ceo stadion "Tašmajdan" je s njom pevao čuvene stihove "nije moje srce ludo, ne znam šta mu bi, da pristane na samoću kažnjavaš ga ti".

Inače, ona se obradovala susretu s kolegama, pa je pred izlazak na scenu vreme provodila s njima.