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Teško je reći koga su više savladale emocije u trenutku kada je Srećko Šušić izašao na binu pred brojnim poštovaocima Južnog vetra. Legendarni pevač dočekan je gromoglasnim aplauzom, dok je publika već od prvih taktova njegovih najvećih hitova pevala zajedno sa njim.

Šušić je tokom nastupa pokazao zašto decenijama važi za jednog od najprepoznatljivijih glasova narodne muzike. Ređali su se hitovi koji su obeležili jednu muzičku eru, a emocije su bile vidljive kako na licu pevača, tako i među publikom, koja je svaku pesmu ispratila ovacijama.

00:23 Suze na koncertu Juznog vetra Izvor: Kurir

Aplauzi i ovacije na sve strane

Posebnu atmosferu stvorili su zajedničko pevanje i aplauzi koji su prekidali gotovo svaku numeru. Brojni posetioci nisu krili oduševljenje što imaju priliku da uživo slušaju pesme uz koje su odrastale generacije.

Veče posvećeno muzici Južnog vetra još jednom je pokazalo da hitovi ovog sastava ne gube na popularnosti, a nastup Srećka Šušića bio je jedan od trenutaka koji će publika dugo pamtiti. Njegova interpretacija, energija i iskrene emocije ostavile su snažan utisak na sve prisutne, potvrđujući da kvalitetna muzika traje bez obzira na vreme.

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