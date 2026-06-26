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Jedan od najupečatljivijih trenutaka prve večeri „Festivala Južnog vetra“ na Tašmajdanu bio je veliki povratak Marte Savić, koja je posle gotovo dve decenije ponovo stala pred publiku. Njeno pojavljivanje izazvalo je ovacije i gromoglasan aplauz, a emocije su se osećale od prvog trenutka kada je izašla na scenu.

Publika je sa nestrpljenjem čekala da ponovo čuje njen prepoznatljiv glas, a Marta je uzvratila na najlepši mogući način. Izvela je svoje velike hitove „Duj, duj“, „Grešnica“ i „Držala me ljubav tvoja“, koje je hiljade ljudi pevalo od prvog do poslednjeg stiha.

01:11 Povratak Marte Savic Izvor: Kurir

Atmosfera na Tašmajdanu bila je ispunjena emocijama, nostalgijom i iskrenom radošću zbog njenog povratka. Mnogi su upravo ovaj nastup čekali godinama, a reakcije publike pokazale su da su Martine pesme ostale jednako voljene kao i u vreme kada su nastale.

Njen izlazak na scenu bio je mnogo više od običnog nastupa – bio je to susret sa publikom koja je nije zaboravila i trenutak koji će ostati upisan kao jedan od najemotivnijih delova prve večeri „Festivala Južnog vetra“. Marta Savić još jednom je pokazala da prave zvezde ne gube sjaj, bez obzira na godine koje prođu.

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