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Tašmajdan je večeras svedok istorije, a atmosfera je dostigla apsolutno usijanje kada se ispred ulaza zaustavila još jedna dugačka crna limuzina.

Iz nje su, praćeni pravim delirijumom i skandiranjem hiljada fanova, zajedno izašle legendarne zvezde „Južnog vetra“ – Dragana Mirković, Mile Kitić i Kemal Malovčić!

Ova velika trojka, koja je otpevala neke od najvećih hitova u istoriji folk muzike, stigla je na koncert u velikom stilu. Odmah po izlasku iz vozila, bilo je jasno da su se maksimalno potrudili za ovu istorijsku noć, svi izgledaju neverovatno glamurozno, elegantno i dostojno statusa.

04:01 Dragana kemal i mile stigli limuzinom na koncert Izvor: Kurir

Publika jedva čeka izlazak na binu

Sa širokim osmesima na licima, vidno raspoloženi i puni pozitivne energije, Dragana, Mile i Kemal su mahali okupljenim fanovima i strpljivo pozirali medijskim ekipama.

Između njih se mogla osetiti ona prepoznatljiva, stara energija koja je nekada punila stadione širom bivše Jugoslavije.

Publika na prepunom Tašmajdanu već u glas skandira njihova imena, a ekipa je više nego spremna da uskoro izađe na binu i zapeva legendarne pesme koje su obeležile čitave generacije. Sprema se muzički zemljotres koji će Beograd pamtiti godinama!

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