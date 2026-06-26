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Atmosfera iza kulisa koncerta „Južnog vetra“ bila je podjednako uzbudljiva kao i ona na bini. Dok su se ovacije još čule sa Tašmajdana, iza scene su se smenjivali zagrljaji, poljupci i emotivni susreti estradnih legendi.

U trenutku kada su sa bine sišle Marta Savić i Suzana Jovanović, u bekstejdž su stigli Dragana Mirković, Mile Kitić i Kemal Malovčić. Dragana je došla u društvu kolega, a njihov dolazak izazvao je pravo oduševljenje među okupljenima.

Usledio je srdačan susret. Pevači su se grlili, ljubili i razmenjivali osmehe, pokazujući da ih, uprkos godinama na estradi, i dalje povezuje iskreno prijateljstvo i zajedničke uspomene.

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Atmosfera pred izlazak najvecih zvezda na binu Izvor: Kurir

Mile i Marta privukli pažnju

Posebnu pažnju privukli su Marta Savić i Mile Kitić. Iako se o njihovom privatnom životu često spekuliše, iza scene nije bilo mesta nagađanjima – dočekali su jedno drugo sa osmehom, zagrlili se i pokazali da su jači od svih priča koje ih prate. Njihov srdačan susret mnogi su protumačili kao dokaz da međusobno poštovanje i podrška ostaju iznad svega.

Dok su jedni izlazili pred publiku, a drugi se pripremali za svoj nastup, iza kulisa je vladala atmosfera ispunjena emocijama, smehom i iskrenim susretima koji su dodatno obeležili veče posvećeno najvećim hitovima „Južnog vetra“. U prilog tome svedoče snimci sa lica mesta.

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 Pogledajte dodatni snimak:

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