Slušaj vest

Pevačica je plakala, dok je lepezom pokušavala da rashladi lice i prikrije suze koje su joj tekle niz obraze.

Ubrzo nakon toga izašla je pred publiku i zajedno sa kolegama zapevala najveće hitove „Južnog vetra“, a publika ju je dočekala gromoglasnim aplauzom.

Njen nastup imao je posebnu emotivnu težinu jer je to bio njen veliki povratak na scenu posle 27 godina, u periodu nakon smrti supruga, Saše Popovića. Zbog toga su mnogi prisutni opisali njen izlazak na binu kao jedan od najdirljivijih trenutaka večeras.

00:46 Suzana Jovanovic place Izvor: Kurir

Ogroman aplauz za Suzanu

Podsetimo, jedan od najemotivnijih trenutaka prve večeri „Festivala Južnog vetra“ na Tašmajdanu bio je povratak Suzane Jovanović, koja je posle gotovo tri decenije ponovo stala na scenu sa zvezdama Južnog vetra. Bio je to ujedno i njen prvi veliki koncertni nastup nakon smrti supruga Saše Popovića, koji je preminuo pre godinu i četiri meseca.

Već pri njenom izlasku na scenu Tašmajdanu se prolomio snažan aplauz, dok je publika dugim ovacijama pokazala koliko je željno iščekivala ovaj trenutak. Emocije su bile vidljive i na licima publike i na licu pevačice, koja je dostojanstveno i sa mnogo ljubavi izašla pred hiljade ljudi.

Pogledajte dodatni snimak: