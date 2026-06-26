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Drugo veče Belgrade Music Week festivala na Ušću proteklo je u znaku vrhunske atmosfere, snažnih nastupa i desetina hiljada fanova koji su do poslednjeg trenutka pevali uglas sa izvođačima. Među onima koji su zapalili publiku bio je i Sajfer, koji je još jednom pokazao zbog čega važi za jednog od omiljenih repera regionalne scene.

Neposredno nakon silaska sa bine, Sajfer je pred okupljenim medijima govorio o utiscima sa nastupa, ali je otkrio i jedan zanimljiv detalj iz privatnog života.

Na pitanje na šta najviše voli da troši novac, bez mnogo razmišljanja odgovorio je:

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Sajferov intervju na Music Weeku Izvor: Kurir

– Na nakit, odnosno na kajle. To mi je definitivno omiljena stvar kada je trošenje novca u pitanju.

Reper je kroz osmeh priznao da ga luksuzni komadi nakita posebno privlače i da su upravo oni njegova najveća slabost, što nije iznenadilo fanove koji su navikli da ga viđaju sa upečatljivim lancima i drugim efektim modnim detaljima.

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Suzana Jovanovic place Izvor: Kurir