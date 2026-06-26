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Rimski i Korona još jednom su pokazali zašto godinama važe za jedan od najuspešnijih tandemа regionalne hip-hop scene. Njihov nastup na drugoj večeri Belgrade Music Week festivala podigao je publiku na noge, a nakon silaska sa bine osvrnuli su se i na sve češće komentare da trep i muzika koju oni plasiraju gube na popularnosti.

Na pitanje da li smatraju da je došlo do zasićenja ovim muzičkim pravcem, bili su izričiti.

– To uopšte nije tačno. Ljudi i dalje slušaju ovu muziku, brojke to pokazuju, a i publika na nastupima. Dok god su koncerti puni i ljudi pevaju svaku pesmu, nema govora o padu popularnosti – poručili su Rimski i Korona, a pre njih je govorio Sajfer.

02:59 Rimski i Korona kazu da nije istina da opada popularnost muzike koju oni plasiraju Izvor: Kurir

Popularni dvojac ističe da se muzička scena neprestano menja, ali da svaka generacija ima svoj zvuk, kao i da publika uvek prepozna kvalitet i energiju koju izvođači donose.

Njihov nastup na Ušću bio je jedan od najenergičnijih tokom druge festivalske večeri, a publika je od prvih taktova pevala njihove najveće hitove, potvrđujući da interesovanje za njihovu muziku ne jenjava.

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