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Supruga pevača Bojana Vaskovića iz Leksington benda, moglo bi se reći da vrlo vodi računa o svom izgledu. I ako je Aleksandra Vasković majka troje dece, influneserka i doktorka, ona pronalazi vreme i za treninge i zdravu ishranu, a fotografijama sa letovanja raspametila je svoje pratioce.

Aleksandra i Bojan sa porodicom uživaju na odmoru, a ona je sada objavila slike sa jahte i pokazala svoju zanosnu figuru.

Komplimenti na račun njenog prirodnog i besprekornog izgleda odmah su počeli da se nižu, a mnogi komentarišu da izgleda poput svetskih modela. Ova objava je podigla temperaturu na mrežama i još jednom dokazala da Aleksandra s pravom važi za jednu od najlepših i najzgodnijih supruga naših poznatih pevača.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

11 godina braka

Pevač je u braku od 2015. godine, od kada živi skladno i idilično sa svojom suprugom. Ona je, inače, bila zvezda nekoliko spotova Leksington benda, a prvi put smo je gledali u ekranizaciji pesme "Prišla" 2014 godine.

Kako je Bojan primetio, svaka pesma u čijem je spotu njegova izabranica bila glumica – postala je hit.

Par ima troje dece: Mihaila, Helenu i Anđelinu, koji im svaki dan čine uzbudjivim i zabavnim i koji su još više učvrstili njihovu ljubav, a mnogi ne znaju kako je sve počelo.

1/4 Vidi galeriju Bojan Vasković uživa sa porodicom Foto: Printscreen

Kako su se upoznali Bojan Leksington i njegova supruga Aleksandra?

Bojan i Aleksandra Vasković, tada Jeličić, prvi put su se sreli davne 2012. godine, dok je ona bila na studijama medicine, a već posle nekoliko izlazaka rodila se ljubav koja ih vezuje i danas.

Kako je pevač istakao, njemu se ona dopala više nego on njoj.

- Ja sam se stvarno trudio oko svoje supruge, čak mi ona i kaže: “Nisam obraćala pažnju na tebe”. U toj situaciji nisam bio smuvan ja, nego sam bio uporniji – objasnio je.

U tom trenutku, Bojan je već imao uspešnu karijeru i pažnju javnosti, a svojoj dragoj nije davao povod za brigu.

- Ja sam Bojana upoznala kao popularnog pevača, znala sam u šta se upuštam kada sam ušla u vezu sa njim. Istovremeno, nikada nisam premišljala gde je i šta radi. Da sam u bilo kom trenutku osetila potrebu da se bavim tim stvarima, to bi značilo da na ispit stavljam obostrano poverenje i zajedničku budućnost – rekla je Aleksandra jednom prilikom.