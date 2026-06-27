"JA UZIMAM PARE PREKO..." Filip Đukić otkrio kako zarađuje kad nije u rijalitiju: Od toga mi zavisi život...
Filip Đukić jedan je od učesnika rijalitija koga imamo prilike da gledamo gotovo u svakoj sezoni. On svojim učešćem izaziva veliku pažnju, a jedan je od najpoželjnijih muškaraca u rijalitiju.
Đukić, je sada otvorio dušu pred i progovorio od čega zapravo živi i kakvi su mu planovi nakon završetka rijalitija.
Iako su mnogi mislili da za život zarađuje isključivo od tetoviranja u prestonici i učešćem u rijalitiju, Filip je cimerima otkrio da mu mušterije u Beogradu uopšte nisu prioritet, te da ozbiljan novac zarađuje u inostranstvu.
- Nije da ja nemam dinara, pa mi od toga zavisi život. Ja uzimam pare preko, ovde radim kad mi se radi - pohvalio se Đukić pred cimerima, jasno stavljajući do znanja da finansijski stoji i te kako dobro.
Međutim, prava drama u Beloj kući "Elite" nastala je kada mu je cimer Viktor Gagić dao krajnje neočekivan predlog - da počne da šiša ljude! Očekivano, Filip je ovo shvatio kao direktnu uvredu na svoj račun.
- Ma gde ću posle ovoga da idem da šišam? - odbrusio je vidno uvređeni Đukić, dodajući da ima problem i u svom poslu jer prijateljima nikada ne može da naplati punu cenu tetoviranja.
Viktor dodatno provocira Filipa
Da situacija bude još napetija i neprijatnija, Viktor je odlučio da ga dodatno "pecne" komentarom o samom tetoviranju. S obzirom na Filipov specifičan imidž i činjenicu da je prekriven crtežima, Gagićeve reči su odjeknule.
- Meni su bolesni ljudi koji se tetoviraju i po licu celi - ispalio je Viktor, ostavljajući sve u šoku.
Kurir.rs