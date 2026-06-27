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Voditeljka Sanja Marinković u svojoj emisiji "Magazin In" ugostila je brojne poznate ličnosti tokom dugogodišnje karijere.

Sanja Marinković je nedavno otkrila da su joj neke glumice tražile novac kako bi gostovale u njenoj emisiji. Kako voditeljka tvrdi, radilo se o iznosu koji odgovara današnjih 50 evra.

- Bilo je glumica koje su tražile novac. I onda sam ja rekla: "Aha, novac... hajde da vidimo koliko para". Sećam se, to je bilo pre jedno deset godina, i one kažu neku cifru, na nivou današnjih 50 evra – priča Sanja i nastavlja:

- Ja kažem: "Pa je l’ ona sebe vrednuje toliko? E pa kad ona vrednuje sebe toliko, onda joj nije mesto u ovoj emisiji". I oni meni kažu da joj damo, a ja kažem: "Što bismo joj dali ako ona sebe ne ceni, ne vrednuje? Pa znači nema rejtinga, ljudi". Da je rekla toliko (veliku cifru), pa hajde da se svi napnemo, da joj obezbedimo. Kao, ona treba da plati frizera, ovo, ono... Ja kažem: "Doviđenja". I nismo je zvali.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka je nailazila na podršku prijatelja i porodice Foto: Printscreen Pink, Petar Aleksić, Kurir Televizija

Sanja ističe da su u pitanju ozbiljna glumačka imena

- To su ozbiljna glumačka imena. Glumice, u ozbiljnim, zrelim godinama, ozbiljne persone – rekla je Sanja.

Voditeljka je priznala da je samo u jednom slučaju javnoj ličnosti bilo plaćeno za gostovanje.

- Mislim da smo nekom prilikom jednoj dali. Sećam se da je neki sponzor nešto platio, to je sve bilo preko sponzora – rekla je ona u emisiji "Bunker" kod Lune Đogani.

Spasila sam mnogo brakova

Sanja Marinković govorila je na temu preljuba, a kako kaže, zalaže se za oštrije kažnjavanje preljubnika.

- Mnoge brakove sam sačuvala samo zato što sam bila dovoljno mudra da odmah kažem ne hvala, ili hvala na komplimentu i da više ne odgovorim ni na jednu poruku. Tako da ja stvarno mislim da niko ne može da garantuje ni za sebe ni za druge šta bi mu se u životu dogodilo. Ja mislim samo da je najpoštenije da kad se zaljubiš ostaviš. To rade stranci - rekla je Sanja u podkastu Lune Đogani.