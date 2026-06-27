Slušaj vest

Voditelj i novinar Marko Pantić, poznatiji kao Ludo Pero preminuo je sinoć u Beogradu. Marko je bio jedan od novinara sa kojim su mnoge estradne zvezde volele da sarađuju, a on je bio jedan od ljudi koji je mnogo voleo ono što radi. Želja za poslom novinara i voditelja nastala je još u ranom detinjstvu pa je već u školskim danima režirao predstave i bilo je jasno da će Pantić biti deo javne scene.

Svoj profesionalni put započeo je na RTV Mag, lokalnoj televiziji u Obrenovcu, nakon čega se otisnuo u štampane i onlajn medije, radeći u Srpskom telegrafu i portalu Novosti.

Svoj prepoznatljiv novinarski pečat i stoprocentnu posvećenost profesiji ostavio je i na televiziji Studio B. Tokom karijere se ostvario u različitim ulogama – radio je kao novinar, reporter, ali i kao urednik video produkcije. Pored toga, ostaće upamćen i po svojim britkim kolumnama u kojima se nikada nije libio da javno i direktno kaže tačno ono što misli i oseća.

Foto: Printscrean

Ljubitelji digitalnih formata pamtiće ga i po njegovom autorskom podkastu "Ludoperovanje"

Marko je voleo život i uživao je radeći svoj posao. Nema tog estradnog događaja na kom se Ludo Pero nije pojavio. Pored novinarstva, Marko je uspešno plivao i u marketinškim vodama, te je godinama radio kao PR menadžer brojnih poznatih ličnosti sa domaće estrade.

Marko je bio i veliko srca pa će ostati upamćen i po ogromnom humanitarnom radu i velikom srcu. Svoj novinarski poziv, uticaj i brojne kontakte na estradi nesebično je koristio kako bi pomogao onima kojima je to bilo najpotrebnije. Organizovao je velike humanitarne koncerte na kojima je okupljao najpoznatija muzička imena i tako sakupljao novac za lečenje teško bolesnih ljudi.

Marko Pantić ostaće upamćen kao vrstan profesionalac, čovek koji je živeo za svoj poziv, ali pre svega kao veran prijatelj, divan kolega i humanitarac koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćim medijima.