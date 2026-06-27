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Milica Janković, voditeljka emisije Puls Srbije koja se emituje svakog dana na Kurir televiziji, juče je bila najponosnija mama.

Milica je svog sina prvenca ispratila na maturu, a opisom je raznežila njene pratioce.

- A juče sam ga rodila! Već danas završavamo poglavlje života, ulazimo u novo. Od bebe od 3,5 kg, do čoveka od 190cm visine je tanka nit, a godine svetlosne... I... da... ti možda sada jesi viši od mene, ali moje je srce veće od ovog hotela iza. Ne, ne plačem...samo mi je nešto upalo u oko! - napisala je voditeljka u objavi koju je objavila na društvenoj mreži Instagram.

Malo ko veruje da Milica ima sina koji je već stasao u velikog momka koji je završio osnovnu školu s obzirom da Milica izgleda kao maturantkinja.

Na ispraćaju sina na maturu, voditeljka je blistala u dugoj crnoj haljini, dok je njen naslednik bio u beloj košulji, svetlo braon pantalonama i cipelama u istoj boji.

Milica ima još jednog sina koji je tri godine mlađi od svog starijeg brata koji je juče zvanično završio osnovnu školu.

Novinarstvo se ne voli - novinarstvo se živi

Milica je jednom prilikom otkrila kako je zavolela posao novinara.

- Možda će da zvuči smešno, ali ja sam sebe videla kao novinarku još dok sam kao mala gledala "Nindža kornjače". Roditelji su me vodili i na jednu predstavu, gde sam sasvim slučajno bila u žutim pantalonicama, poput Ejpril O'Nil. Fotografija s tog događaja je, čini se, predodredila moj životni put. Danas je ostala šala i lepa uspomena da se prepričava. Istina je da sam od prvih školskih dana pokazivala interesovanje ka pisanju i tu tu ljubav sam negovala, ja sam ona koja je celom komšiluku pisala sastave, pa i starijim đacima. Istinski verujem da se novinari rađaju. Novinarstvo se ne voli - novinarstvo se živi.

Foto: Boba Nikolić