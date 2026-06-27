VODITELJKA ISPRATILA SINA NA MATURU SVI MISLILI DA MU JE PRATILJA: Naslednik pravi ŠMEKER, ponosna mama mu se obratila: Od bebe do čoveka od 190 centimetra...
Milica Janković, voditeljka emisije Puls Srbije koja se emituje svakog dana na Kurir televiziji, juče je bila najponosnija mama.
Milica je svog sina prvenca ispratila na maturu, a opisom je raznežila njene pratioce.
- A juče sam ga rodila! Već danas završavamo poglavlje života, ulazimo u novo. Od bebe od 3,5 kg, do čoveka od 190cm visine je tanka nit, a godine svetlosne... I... da... ti možda sada jesi viši od mene, ali moje je srce veće od ovog hotela iza. Ne, ne plačem...samo mi je nešto upalo u oko! - napisala je voditeljka u objavi koju je objavila na društvenoj mreži Instagram.
Malo ko veruje da Milica ima sina koji je već stasao u velikog momka koji je završio osnovnu školu s obzirom da Milica izgleda kao maturantkinja.
Na ispraćaju sina na maturu, voditeljka je blistala u dugoj crnoj haljini, dok je njen naslednik bio u beloj košulji, svetlo braon pantalonama i cipelama u istoj boji.
Milica ima još jednog sina koji je tri godine mlađi od svog starijeg brata koji je juče zvanično završio osnovnu školu.
Novinarstvo se ne voli - novinarstvo se živi
Milica je jednom prilikom otkrila kako je zavolela posao novinara.
- Možda će da zvuči smešno, ali ja sam sebe videla kao novinarku još dok sam kao mala gledala "Nindža kornjače". Roditelji su me vodili i na jednu predstavu, gde sam sasvim slučajno bila u žutim pantalonicama, poput Ejpril O'Nil. Fotografija s tog događaja je, čini se, predodredila moj životni put. Danas je ostala šala i lepa uspomena da se prepričava. Istina je da sam od prvih školskih dana pokazivala interesovanje ka pisanju i tu tu ljubav sam negovala, ja sam ona koja je celom komšiluku pisala sastave, pa i starijim đacima. Istinski verujem da se novinari rađaju. Novinarstvo se ne voli - novinarstvo se živi.
Kurir.rs