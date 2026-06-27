Slušaj vest

Dia Kostić priznala je da joj se svojevremeno udvarao pevač Era Ojdanić. Kako kaže, toliko je bio zaljubljen u nju da je čak hteo i stan u Vrnjačkoj banji odakle je ona rodom, da joj kupi.

Međutim, Dia na to nije pristala, a sada je u jednoj emisiji progovorila o toj situaciji:

- Era Ojdanić je hteo stan da mi kupi u Vrnjačkoj banji, udvarao mi se, zaljubio se u mene. Ali babu da mi izvuče, kakav Era matori šta da radim s njim - poručila je pevačica u emisliji "Hot cast".

Pevačica je govorila i o svom izgledu, a i ako je uradila nekoliko korekcija na svom telu, Dia kaže da ima želju da uradi još neke promene. I ako ima po 800 kubika u grudima, Dia kaže da bi ona još malo to povećala, a želja su joj i silikoni u zadnjici

- Meni je to malo, ja bih želela još malo veće. Volela bih i da uradim zadnjicu i ako mi svi kažu da to ne treba da radim - poručila je Dia u "Hot castu".

1/6 Vidi galeriju Paparaco Dia Kostić Foto: Kurir

Gala promocija albuma prvenca

Reperka Dia Kostić nedavno je objavila svoj album prvenac sa čak 10 novih pesama. "Monako", "Ogledalce", "Koreni", "Ma da", "Bla Bla", "Boje", "Vanila", "Diva", "Najgora" objavljene su na njenom zvaničnom Jutjub kanalu, a ako je suditi po komentarima publike vrlo su zadovoljni novim muzičkim vajbom koji je Dia donela na našu scenu. Ono što su takođe svi primetili jeste da Dia ima jako sličnu energiju, ali i izgled svetski poznate reperke Kardi Bi, pa je već dobila titulu srpske Kardi Bi.

Nakon što je veliki projekat na kome se dugo i marljivo radilo završen, Dia je odlučila da napravi gala promociju za medije i svoje najbliže, a ujedno je proslavila i svoj rođendan.

1/21 Vidi galeriju Dia Kostić Foto: Antonio Ahel/ATAImages